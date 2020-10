Zentralbankkäufe könnten bald wieder zulegen

Die Zentralbanken weltweit dürften 2021 wieder deutlich mehr Gold kaufen als in diesem Jahr, davon geht laut einer Meldung von Kitco News neben anderen Banken und Researchfirmen die Citigroup aus.Die offiziellen Goldkäufe hatten 2018 und 2019 mit 656 und 667 Tonnen Rekordniveaus erreicht. Im laufenden Jahr dürften die Notenbanken der Prognose der Bank zufolge nur Nettokäufe im Umfang von insgesamt 375 Tonnen tätigen. Dies wäre der niedrigste Stand der letzten zehn Jahre.Bereits im kommenden Jahr sollte sich aber eine deutliche Erholung abzeichnen. 450 Tonnen werden die Zentralbanken der Schätzung der Analysten zufolge ihren Reserven hinzufügen."Der breitere Anreiz, Gold zu kaufen, ist angesichts eines längerfristigen De-Dollarisierungstrends und einer Tendenz zur Diversifizierung der Reserven eindeutig", so Citis Rohstoffchef für den Bereich Nordamerika, Aakash Doshi.So könnte Russland, welches in diesem Jahr aufgehört hat, ein bedeutender Goldkäufer zu sein, seine Käufe im Frühjahr 2021 wieder aufnehmen, und auch China, das seit fast einem Jahr keine neuen Käufe enthüllt hat, könnte nach den US-Wahlen wieder seine Reserven aufstocken.© Redaktion GoldSeiten.de