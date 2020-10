Maria Smirnova: Drei entscheidende Katalysatoren für Gold

Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach kürzlich mit Maria Smirnova, Senior Portfolio Manager bei Sprott Asset Management, über die weitere Entwicklung der Goldpreise.Laut der Anlageexpertin sollte man drei entscheidende Katalysatoren im Auge behalten, die die Preisentwicklung des gelben Metalls maßgeblich bestimmen werden."Ich würde sagen, die Fiskalpolitik beobachten, die Geldpolitik beobachten. Was die Zentralbanken weltweit in Zukunft tun werden, ist sehr wichtig. Dies wird sich auf die Realrenditen – inflationsbereinigte Zinssätze – und die globale Liquidität auswirken", so Smirnova. "Wenn wir sehen, dass Banken und Regierungen Liquidität zuführen, ist das positiv für Gold. Das sind zwei sehr wichtige Faktoren."Den dritten Katalysator sieht sie in den geopolitischen Spannungen bzw. Risiken. So könnten geopolitische Entwicklungen den Goldpreis unter Umständen deutlich anfachen.Bei Sprott sei man aktuell allerdings Silber gegenüber noch bullischer eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de