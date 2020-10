Egon von Greyerz: Die wirklichen Bewegungen bei Gold und Silber haben noch gar nicht begonnen

Greg Hunter von USA Watchdog sprach kürzlich mit Egon von Greyerz über dessen Prognosen zur weltweiten Finanzpolitik und der Preisentwicklung der Edelmetalle.Der Investmentexperte malt ein düsteres Bild für die Finanzmärkte: "Sie haben in diesem Jahr weltweit unglaubliches Gelddrucken durch die Zentralbanken gesehen, zusammen mit massiven Schuldenerhöhungen. Sie sehen die Geldmenge, die seit 50 Jahren steigt, jetzt geht es in einer geraden Linie nach oben. Wir treten also jetzt in die exponentielle Phase dieses Finanzsystems ein. Wir sehen unbegrenztes Gelddrucken, Hubschraubergeld, wie es Ben Bernanke (ehemaliger Fed-Chef) nannte. Dann werden wir eine beschleunigte Abwertung der Währungen sehen. Die wirklichen Bewegungen in Gold und Silber haben noch nicht begonnen."Die folgen werden gravierend sein und somit die Nachfrage nach den Edelmetallen deutlich anziehen: "Der Anleihemarkt wird zusammenbrechen und die Zinssätze werden viel höher steigen. Die Inflation wird viel höher steigen, und schließlich bricht die Währung zusammen, und es ist eine einbrechende Währung, die zu einer Hyperinflation führt. Wenn die Währung fällt, werden wir eine Hyperinflation sehen. [. . .] Die nächste Gruppe von Menschen, die einsteigen werden, sind die institutionellen Investoren. Wir haben bereits Anzeichen dafür gesehen. [. . .] Ich würde sagen, das Risiko ist das höchste in der Geschichte. Sie hatten noch nie eine Situation in der Geschichte, in der im Grunde jedes Land der Welt in der gleichen Position ist.Für Gold und Silber sieht er entsprechend rasante Preissteigerungen voraus.© Redaktion GoldSeiten.de