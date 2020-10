Hochschild - kippt die aussichtsreiche Lage?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. erzielte mit dem Ausbruch über 220,00 Pence im Juli ein signifikantes Ausbruchssignal und konnte im Nachgang die luftigen Höhen der Kurshochs aus 2016 und 2017 im Bereich von rund 315,00 Pence anvisieren. Seither setzten Gewinnmitnahmen die Aktie unter Druck und bislang wurde auch das frühere Ausbruchsniveau (eigentliche Unterstützung) von 220,00 Pence erneut unterschritten.Wichtig ist nunmehr die baldige Rückkehr und dann dürfte oberhalb von 220,00 Pence erneut ein Auftrieb in Richtung 315,00 Pence erfolgen.Ein Abtauchen unter 200,00 Pence schürt hingegen das Risiko weiterer Verluste. In diesem Fall müssten vielmehr Abgaben bis in den Bereich von 150,00/160,00 Pence einkalkuliert werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.