Altius Resources Inc. kauft Stammaktien von Latin American Minerals Inc.

Altius Resources Inc., ein Tochterunternehmen von Altius Minerals Corp. , gab heute bekannt, dass es 58.991.254 Stammaktien von Latin American Minerals Inc. erworben hat.Die Stammaktien wurden von Altius gemäß einer Optionsvereinbarung zwischen Altius und Latin American Minerals vom 23. September 2020 erworben und machen 19,9% des ausgegebenen und ausstehenden Kapitals von Latin American Minerals aus. Unmittelbar vor der Übernahme besaß oder kontrollierte Altius keine Stammaktien von Latin American Minerals.Altius erwarb die Stammaktien lediglich zu Anlagezwecken. Abhängig von den Markt- und anderen Bedingungen kann Altius in Zukunft seinen Besitz und seine Kontrolle der Aktien von Latin American Minerals durch Markttransaktionen oder private Vereinbarungen reduzieren oder erhöhen.© Redaktion MinenPortal.de