E.B. Tucker: Silber wird viele überraschen!

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit dem Goldexperten E.B. Tucker über die Entwicklungen am Edelmetallmarkt.Die Preisprognosen des Autors des Buches "Why Gold, Why Now" liegen derzeit bei 2.500 USD je Unze für Gold und 40 USD für Silber bereits zum Ende des Jahres. Alleine die US-Wahlen seien extrem bullisch für Gold, egal wie sie ausgehen. Doch gerade die Performance von Silber könnte viele Marktbeobachter überraschen.Man dürfe laut Tucker bei den Überlegungen um den Edelmetallkauf aber nicht vergessen, dass Gold kein Investment sei, sondern ein Asset. Es sei ein sicherer Hafen, in den man sich mit seinem Boot zurückziehe, während der Sturm auf die Stadt zukomme. Vermögenserhalt sei nicht mit dem Einfahren von Gewinnen gleichzusetzen.