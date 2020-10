Bitcoin digitale Version von Gold; könnte bis 2025 auf 100.000 $ steigen

Laut einer Meldung von Kitco News rechnet Bloomberg Intelligence mit weiteren nennenswerten Preisanstiegen für Bitcoin. Die Kryptowährung hat eine beeindruckende Preisentwicklung hinter sich: Sie stieg von 10 USD im Jahr 2011 auf 1.000 USD im Jahr 2013 und schließlich auf 10.000 USD im Jahr 2017. Zwar dürften die Anstiege künftig weniger steil ausfallen, doch laut dem Rohstoffstrategen Mike McGlone könnte Bitcoin im Jahr 2025 ganze 100.000 USD kosten."Bitcoin könnte weiterhin das tun, was es für den größten Teil seines Bestehens getan hat und aufgrund der zunehmenden Akzeptanz preislich zulegen, allerdings aus unserer Sicht langsamer. Die erstgeborene Kryptowährung hatte die Tendenz, ihrem Preis Nullen hinzuzufügen, seit sie 2011 bei rund 10 $ startete. Es dauerte ungefähr vier Jahre, um von 1.000 USD auf 10.000 USD im Jahr 2017 zu steigen. Wenn man also diesen Zeitrahmen verdoppelt, könnte der Preis in etwa fünf Jahren auf 100.000 USD steigen."Weiterhin erklärt Mc Glone, dass Bitcoin zum Ende des Jahres 14.000 USD erreichen könnte. Zudem verhalte sich die Kryptowährung zunehmend wie Gold. Dadurch sei eine interessante Korrelation entstanden."Bitcoin befindet sich aus unserer Sicht wie Gold im Übergang zu einem Nutznießer der zunehmenden Volatilität an den Aktienmärkten", erklärt er. "Unser Chart zeigt die höchste 12-Monats-Korrelation zwischen Bitcoin und Gold in unserer Datenbank seit 2010."© Redaktion GoldSeiten.de