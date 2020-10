Mawson Gold bohrt 15,2 m mit 3,7 g/t Gold von der Oberfläche bei Sunday Creek

Koordinaten-Referenzsystem GDA94, Zone 55 (EPSG:28355)



Loch-ID Bohrloch_DOsten NorthiDipAzimuRL_mEOH_m Berichte

iam ng t tes



Datum

MDDSC001HQ 331079586776-55279 318.67 Hier

.6 9 1



MDDSC002HQ 331084586777-65250 317.150.3 TBA

.7 1 6



MDDSC003HQ 330776586789-65240 294.127.7 TBA

.3 2 9

Loch_Id Von Zu Länge Proben-Gold

(m) (m) (m) ID g/t



MDDSC0010 0.45 0.45 61000102.52

1



MDDSC0010.45 1.2 0.75 61000100.75

2



MDDSC0011.2 2.2 1 61000101.11

3



MDDSC0012.2 2.95 0.75 61000109.38

4



MDDSC0012.95 3.2 0.25 61000103.12

5



MDDSC0013.2 3.68 0.48 61000102.00

6



MDDSC0013.68 4.5 0.82 61000104.53

7



MDDSC0014.5 5.3 0.8 61000102.01

8



MDDSC0015.3 5.95 0.65 61000100.70

9



MDDSC0015.95 6.1 0.15 610001115.80

0



MDDSC0016.1 6.37 0.27 61000110.82

1



MDDSC0016.37 6.63 0.26 61000110.54

2



MDDSC0016.63 7.65 1.02 61000110.78

3



MDDSC0017.65 8.3 0.65 61000115.73

4



MDDSC0018.3 9 0.7 61000113.95

5



MDDSC0019 10 1 61000112.03

6



MDDSC00110 10.120.12 61000113.55

7



MDDSC00110.12 10.420.3 61000112.70

8



MDDSC00110.42 11 0.58 610001117.90

9



MDDSC00111 12 1 61000127.43

1



MDDSC00112 13 1 61000122.66

2



MDDSC00113 14 1 61000120.76

3



MDDSC00114 14.9 0.9 61000123.40

4



MDDSC00114.9 15.1 0.2 61000123.65

5



MDDSC00115.1 15.2 0.1 61000123.20

6



MDDSC00115.2 16.2 1 61000120.15

7



MDDSC00116.2 17.2 1 61000120.05

8



MDDSC00117.2 18.2 1 6100012<0.01

9



MDDSC00118.2 19.2 1 6100013<0.01

0



MDDSC00119.2 20.2 1 6100013<0.01

1



MDDSC00120.2 21.2 1 6100013<0.01

2



MDDSC00121.2 22.2 1 61000130.01

3



MDDSC00122.2 23.2 1 61000130.05

4



MDDSC00123.2 24.2 1 61000130.19

5



MDDSC00124.2 25.2 1 61000130.20

6



MDDSC00125.2 26.2 1 6100013<0.01

7



MDDSC00126.2 27.2 1 61000130.01

8



MDDSC00127.2 28.2 1 61000130.05

9



MDDSC00128.2 29.2 1 61000140.08

1



MDDSC00129.2 30.2 1 6100014<0.01

2



MDDSC00130.2 31.2 1 6100014<0.01

3



MDDSC00131.2 32.2 1 61000140.03

4



MDDSC00132.2 33.2 1 61000140.01

5



MDDSC00133.2 34.050.85 61000140.01

6



MDDSC00134.05 34.850.8 61000140.01

7



MDDSC00134.85 35.1 0.25 61000140.06

8



MDDSC00135.1 36.1 1 61000140.04

9



MDDSC00136.1 36.5 0.4 61000150.11

0



MDDSC00136.5 37.350.85 61000150.14

1



MDDSC00137.35 37.8 0.45 61000150.07

2



MDDSC00137.8 38.450.65 61000150.18

3



MDDSC00138.45 39.451 6100015<0.01

4



MDDSC00139.45 39.9 0.45 61000150.02

5



MDDSC00139.9 40.350.45 61000150.06

6



MDDSC00140.35 41.1 0.75 61000150.14

7



MDDSC00141.1 41.330.23 61000150.03

8



MDDSC00141.33 42 0.67 61000150.08

9



MDDSC00142 43 1 61000160.09

1



MDDSC00143 43.4 0.4 61000160.05

2



MDDSC00143.4 44 0.6 61000160.21

3



MDDSC00144 45 1 61000160.16

4



MDDSC00145 45.7 0.7 61000160.14

5



MDDSC00145.7 46.250.55 61000160.01

6



MDDSC00146.25 46.4 0.15 61000160.03

7



MDDSC00146.4 47.4 1 61000160.20

8



MDDSC00147.4 47.750.35 61000160.22

9



MDDSC00147.75 48.751 61000170.12

0



MDDSC00148.75 49.751 61000170.18

1



MDDSC00149.75 50.5 0.75 61000170.05

2



MDDSC00150.5 51.5 1 61000170.08

3



MDDSC00151.5 52.5 1 61000170.02

4



MDDSC00152.5 53.5 1 61000170.04

5



MDDSC00153.5 54.5 1 61000170.08

6



MDDSC00154.5 55.5 1 61000170.08

7



MDDSC00155.5 56.150.65 61000172.59

8



MDDSC00156.15 56.4 0.25 61000171.01

9



MDDSC00156.4 57.4 1 61000180.19

1



MDDSC00157.4 58.4 1 61000180.01

2



MDDSC00158.4 59.1 0.7 61000180.02

3



MDDSC00159.1 60.1 1 61000180.06

4



MDDSC00160.1 60.9 0.8 61000180.03

5



MDDSC00160.9 61.1 0.2 61000180.02

6



MDDSC00161.1 61.780.68 61000180.10

7



MDDSC00161.78 62.2 0.42 61000180.25

8



MDDSC00162.2 62.5 0.3 61000180.05

9



MDDSC00162.5 62.750.25 61000190.18

0



MDDSC00162.75 63.6 0.85 61000190.09

1



MDDSC00163.6 64 0.4 61000190.58

2



MDDSC00164 64.550.55 61000190.13

3



MDDSC00164.55 64.720.17 61000192.02

4



MDDSC00164.72 65 0.28 61000190.53

5



MDDSC00165 66 1 61000190.22

6



MDDSC00166 67 1 61000190.12

7

Vancouver - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) freut sich, die Untersuchungsergebnisse des ersten Bohrlochs des Unternehmens auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek bekannt zu geben. Die Bohrungen sind Teil eines laufenden 5-Kilometer-Programms in den Goldfeldern in Victoria in Australien. Bei dem Projekt handelt es sich um ein epizonal angelegtes Goldprojekt, das 56 Kilometer nördlich von Melbourne liegt und 19.365 Hektar sowohl bewilligte als auch beantragte Explorationspacht umfasst.- Das Diamantbohrloch MDDSC001 durchteufte 15,2 Meter mit 3,7 g/t Gold von der Oberfläche, einschließlich 0,6 Meter mit 17,9 g/t Gold ab 10,4 Metern (Tabellen 1-2, Abbildungen 1-2), während es die nicht abgebauten Erweiterungen des historischen Apollo-Minengebiets erprobte;- Dies ist die erste Diamantbohrung dieses mineralisierten Horizonts, die den Tenor der Goldmineralisierung bestätigt, die in früheren Reverse-Circulation-Bohrergebnissen unter Verwendung von orientierten Kernen der Größe HQ gefunden wurde;- Der historische Goldabbau zwischen 1880-1920 auf Sunday Creek erfolgte über einen mehr als 11 Kilometer langen Trend. Die Bohrungen in den Jahren 1990-2000 konzentrierten sich auf seichte, zuvor abgebaute Oberflächenabbaustätten, die ein Gebiet von 100 Metern Breite und 800 Metern Länge, aber nur bis zu einer Tiefe von 80 Metern abdeckten. Somit bleibt das gesamte Feld entlang des Streichs und in der Tiefe offen;- Beim Goldprojekt Sunday Creek in den Goldfeldern Victorias wurden drei erste Bohrlöcher (MDDSC001-003) mit 345 Meter Bohrungen abgeschlossen. Angesichts der Intensität, der Art und des Grades der Mineralisierung, die bei diesen Bohrungen beobachtet wurden, wird diese Woche ein zweites Bohrgerät nach Sunday Creek zurückkehren, um das Goldmineralisierungssystem weiter zu definieren und Volumen und Umfang zu bestimmen.Michael Hudson, Chairman und CEO, erklärte: "Ein starker Start unserer ersten Bohrungen in Australien mit guten Goldgehalten, die an der Oberfläche bei unserem zu 100 % unternehmenseigenen epizonalen Goldprojekt bei Sunday Creek durchschnitten wurden. Dieses Ergebnis bestätigt den Tenor der Goldmineralisierung, die in schlecht gelegenen Reverse-Circulation-Bohrungen aus den 1990er Jahren gefunden wurde und testete ein anscheinend nicht abgebautes Gebiet unmittelbar von der Oberfläche aus. Unsere Bohrungen haben dieses Goldfeld erneut erschlossen und angesichts unseres sich entwickelnden Verständnisses der Intensität, der Art, des Umfangs und des Grades der Mineralisierung haben wir eine zweite Bohranlage zurück nach Sunday Creek mobilisiert, um das Projekt weiter auszubauen. In der Zwischenzeit bohrt auch ein Bohrgerät 7 Tage pro Woche auf dem Redcastle-Projekt weiter.Auf dem Goldprojekt Sunday Creek wurden nun drei erste Bohrlöcher (MDDSC001-003) über insgesamt 345 Meter abgeschlossen. Das Ziel war eine hochgradige Aderung mit zugehörigen mineralisierten Halos, die typisch für eine epizonal verlaufende Goldmineralisierung sind. Angesichts der Intensität, des Stils und des Grades der Mineralisierung, die bei diesen Bohrungen beobachtet wurden, wurde ein Bohrgerät zurück nach Sunday Creek verlegt, um das Goldmineralisierungssystem weiter zu definieren und Volumen und Umfang zu bestimmen. Eine geophysikalische Crew wird in Kürze zum Gebiet von Sunday Creek mobilisiert, um das System entlang seines Streichens und in der Tiefe zu testen, indem Gradienten-IP, 3D-IP, Schwerkraft und Bodenmagnetik durchgeführt werden.Die Mineralisierung auf Sunday Creek befindet sich in spät-silurischen bis früh-devonischen Schiefern und Schluffsteinen, die eine Reihe von vulkanischen Gängen mit felsisch-intermediärer Zusammensetzung enthalten. Das Gold konzentriert sich in spät-alterlichen spröden Strukturen und wird von zwei Arten dominiert: ein Bruch beherbergte einen Quarz-Stibnit-Arsenopyrit-Adern-Satz vom Dehnungstyp, und eine breitere Zone mit sprödem Bruch/Scherung beherbergte eine sulfidische Mineralisierung mit chaotischeren Adern und Brekzien. Die Quarz-Stibnit-Adern, die von Brüchen beherbergt werden, scheinen im Mittelpunkt des historischen Bergbaus bei Sunday Creek gestanden zu haben, während die breiteren verwerfungsbedingten Systeme scheinbar unberührt geblieben sind. Eine Reihe von felsischen Gängen sind über einen Streichen von 2,5 Kilometern und bis zu 100 Metern Breite bekannt und scheinen eine günstige Wirts-Lithologie für die hochgradigere Goldmineralisierung zu sein.Die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts wird als ungefähr 70% der Mächtigkeit der Proben interpretiert. Reine Goldabschnitte werden mit einem unteren Abschnitt von 0,5 g/t Gold über eine Mächtigkeit von 1 Meter gemeldet. Es wurde kein oberer Cutoff-Gehalt angewandt.Für das Bohrprogramm wurde ein Bohrgerät des Bohrunternehmens Starwest Pty Ltd. verwendet. Der Kerndurchmesser war HQ (63,5 mm) und orientiert. Die Kerngewinnungen sind ausgezeichnet und liegen sowohl im oxidierten als auch im frischen Gestein im Durchschnitt bei nahezu 100%. Nach dem Fotografieren und Protokollieren in Mawsons Kernprotokollierungsanlagen in Nagambie wurden die Kernabschnitte von Mawson-Personal mit Diamanten in zwei Hälften gesägt. Die Hälfte des Kerns wird zu Verifizierungs- und Referenzzwecken aufbewahrt. Die Analyseproben werden zur Einrichtung der On Site Laboratory Services in Bendigo transportiert, die sowohl nach einem ISO 9001- als auch nach einem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobentechnik (25-Gramm-Ladung) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Proben für die Multi-Element-Analyse Königswasseraufschluss und ICP-MS-Verfahren. Das QA/QC-Programm von Mawson besteht aus der systematischen Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Doppelproben durch Vierteln des Kerns und Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins. Darüber hinaus werden vor Ort Rohlinge und Standards in den Analyseprozess eingefügt.Herr Michael Hudson (FAusMM), Chairman und CEO des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure or Mineral Projects und hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung vorbereitet oder überprüft.(TSX: MAW, FRANKFURT: MXR, OTCPINK: MWSNF) Mawson Gold Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes nordisches Arktis-Explorationsunternehmen profiliert, wobei der Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Goldprojekt Rajapalot in Finnland liegt. Der australische Goldeinkauf bietet Mawson ein strategisches und diversifiziertes Portfolio an hochwertigen Goldexplorationsaktiva in zwei sicheren Gerichtsbarkeiten.Im Namen des Vorstandes"Michael Hudson"Michael Hudson, Vorsitzender & CEOwww.mawsongold.com1305 - 1090 West Georgia St.Vancouver, BC, V6E 3V7Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin+1 (604) 685 9316info@mawsongold.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorausschauende Erklärung: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie: glauben, erwarten, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Mawson warnt Investoren davor, dass jegliche vorausblickenden Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in vorausblickenden Aussagen abweichen können, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Zeitpunkt und den erfolgreichen Abschluss der in Redcastle und Sunday Creek geplanten geophysikalischen Untersuchungen und Bohrprogramme, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des aktuellen Ausbruchs des neuartigen Coronavirus, bekannt als COVID-19, in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Versagen der Ausrüstung, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungserteilungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresinformationsformular auf www.sedar.com eingereicht wurde. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und, sofern nicht durch die anwendbaren Wertpapiergesetze erforderlich, lehnt Mawson jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung einer zukunftsgerichteten Aussage ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53720/MAW201007_FINAL DEPRcom.001.pngAbbildung 1: Planstandort des Sunday Creek-Projekts mit 11 km Trend der historischen Minen (unten links) und Standort des aktuellen Diamantbohrers mit historischen Minen und Bohrungen (oben).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53720/MAW201007_FINAL DEPRcom.002.pngAbbildung 2: Kommentierter HQ-Bohrkern (63,5 mm Durchmesser) mit Angabe der Bohrtiefe und der Goldgehalte. Die Mineralisierung beginnt an der Oberfläche und erstreckt sich bis in eine Tiefe von 15,2 Metern. Gold ist sowohl in Sedimenten von 0-10,42 Metern als auch in felsischen Gängen von 10,42-15,2 Metern enthalten. Der Kern ist oxidiert und verwittert. Die hochgradige Goldmineralisierung setzt sich, wie aus anderen Bohrlöchern bei Sunday Creek hervorgeht, bis in die Tiefe unter der Oberfläche fort und verwittert.