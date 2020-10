Ein Paradigmenwechsel wird Gold zum Generationstrade machen

"Gold reicht bis in Alexanders Zeit zurück... Wenn etwas seinen Wert über 2.000 Jahre behält, dann denke ich nicht, dass der Grund dafür Vorurteil oder falsche Theorie ist." - Bernard BaruchNun, da der Oktober begonnen hat - ein oftmals entmutigender Monat für die Finanzmärkte - bleibt dieselbe toxische Mischung wirksam, die die Weltwirtschaft über den Großteil des Jahres 2020 verdammte - die Pandemie, die angeschlagene Wirtschaft, die Gelddruckerei und die verwirrte Politik. Gold hielt unter dem Druck einer September-Konsolidierung stand, die an einem Punkt drohte, zu einer ausgemachten Korrektur zu werden, doch die Verkäufe verflüchtigten sich und vorsichtige Käufe fanden wieder am Markt statt; der Preis kehrte zur 1.900-Dollar-Markierung zurück.Oktober geht angesichts seines Hintergrundes immer mit einer unguten Vorahnung einher und wir können nur hoffen, dass der Rest des Monats deutlich besser als dessen Beginn verlaufen wird. Gold rückt tendenziell in den Vordergrund, wenn sich Schrecken der Nacht zeigen, doch bisher war Gold über den Großteil des Jahres 2020 bereits im Vordergrund - was einige Analysten dazu brachte, den Beginn einer neuen Phase des langfristigen Goldbullenmarktes anzukündigen.Der Wall-Street-Milliardär und Financier Thomas Kaplan (der einst sagte: "Ich bin kein Enthusiast; Gold ist eine großartige Möglichkeit, eine Menge Geld zu machen.") gehört dieser Gruppierung an und führte den Gedanken in einem Interview weiter aus.Auch wenn Kaplan seinen Reichtum in der Bergbaubranche machte, ist er ebenso ein in Oxford gelehrter Historiker, der in der Lage ist, den sekulären Goldmarkt des Goldes in den Kontext eines längerfristigen Zyklus zu setzen - von dem er glaubt, dass er bisher noch nicht vollständige Reife erreicht hat. Seine Kommentare bieten eine erfrischende Perspektive - zu einer Zeit, in der dies äußerst notwendig ist und in der Kurzfristorientierung die Investorpsychologie zu dominieren scheint."Lassen Sie es mich so sagen", erklärt er, "Gold bleibt an der Wall Street und im Westen wahrscheinlich der unterallokierteste, am wenigsten überfüllte Trade an den weltweiten Finanzmärkten. Die Ära, in der Gold das Asset war, das die Leute liebten zu hassen und hassten zu liebten, neigt sich ihrem Ende zu. Wir stecken noch in den Kinderschuhen. Es ist noch immer ein Smart-Money-Trade anstatt eines passiven Big-Money-Trades, doch das ist gerade im Gange."Die nächste Aufwärtsphase, so glaubt er, wird von dem angetrieben werden, was er als "fettgedruckte" Namen bezeichnet, die derzeit in der Goldbranche involviert sind - wie Buffett, El Erian, Mobius, Dalio, Gundlach und Rogoff."Der Unterschied es", meint er, "dass der Markt nun für die nächste Phase des Goldbullenmarktes bereit ist. Die erste Phase war eine, die uns über zwölf, aufeinanderfolgende Jahre nach oben beförderte, ungeachtet Inflationsängste, Deflationsängste, Ölknappheit oder -überschuss, politische Stabilität oder Instabilität, Dollarschwäche oder -stärke. Das war egal. In jedem der letzten 12 Jahre stieg Gold. Die nächste Entwicklung wird eine dritte Welle darstellen, eine lange Welle, die ein Jahrzehnt, 15 Jahre oder länger andauert... Ich denke wirklich, dass wir hier einen vollständigen Paradigmenwechsel beobachten, der Gold zum Generationstrade machen wird."Kaplan fährt fort und erklärt, dass Gold in den kommenden Jahren 3.000 bis 5.000 Dollar erreichen wird - eine Neuformulierung einer Prognose, die er vor einigen Monaten anstellte, bevor Gold die aktuellste Phase seines Bullenmarktes begann. Wie im unteren Chart gezeigt, beendete Gold - zusätzlich zu den zwölf, aufeinanderfolgenden Jahren Zunahmen - sechzehn der letzten zwanzig Jahre höher. Die Goldpreiszunahme um 24,45% bis Ende September ist der fünftbeste Anstieg seit 2000 und bezieht die kürzliche Konsolidierung von dem Allzeithoch bei 2.065 Dollar ein.Neben allem anderen, was derzeit passiert, stiegen die US-Staatsschulden über die 27-Billionen-Dollar-Marke, während sich das Finanzjahr der Regierung dem Ende zuneigt.