Goldreserven der EZB zum Quartalsende stark angestiegen

Die Europäische Zentralbank veröffentlichte gestern den aktuellen konsolidierten Ausweis des Eurosystems per 2. Oktober 2020. Den Angaben zufolge fand in der 40. Kalenderwoche in der Position Gold und Goldforderungen ein Anstieg um 10,505 Mrd. Euro statt. Die Goldreserven beliefen sich demnach auf 559,278 Mrd. Euro. Diese Zunahme spiegelt vorwiegend die Anpassung zum Quartalsende wider.Die Nettoposition in Fremdwährungen verringerte sich zeitgleich um 10 Mrd. Euro auf aktuell 305,2 Mrd. Euro.Weitere Informationen sowie den jüngsten Stand aller Aktiva und Passiva der EZB finden Sie in der Pressemitteilung © Redaktion GoldSeiten.de