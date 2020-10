Stimulus zerstört weiter

1. 25 Milliarden Dollar, um Subventionen für die Gehälter von Fluglinien fortzusetzen.

2. 135 Milliarden Dollar, um Subventionen für die Gehälter kleiner Unternehmen fortzusetzen.

3. 1.200 Dollar kostenloses Geld für Jedermann.

1. Die Rendite der 10-Jahresstaatsanleihe wurde weit unter 1% gedrückt.

2. Das Risiko wurde bis zum Mond katapultiert.

"Ich habe meine Repräsentanten darum gebeten, Verhandlungen bis nach die Wahl zu verschieben, wenn wir direkt, nachdem ich gewonnen habe, ein großes Stimulus-Paket mit Fokus auf hart arbeitenden Amerikanern und kleinen Unternehmen verabschieden werden."Das twitterte Trump am Dienstag-Nachmittag. Und der Silberpreis, der bereits um 40 Cent gefallen war, ging um mehr als einen Dollar zurück (ein Teil des Rückgangs fand nach Ende des unteren Charts statt):Sehen Sie sich das an! Die Basis fällt mit jedem Preisrückgang. Sie stieg mit einer Preismarkierung, doch nicht mit einigen anderen. Dies stellt Futures-Verkäufe von Leuten mit Leverage dar, doch keine Verkäufe physischen Metalls. Tatsächlich deutet der fehlende Anstieg der Basis, als der Preis von 24,20 Dollar auf 24,40 Dollar stieg, an, dass Metallkäufer aktiv sind. Am Ende des Tages war die Basis um etwa 1% rückläufig. Silber ist zu 23,40 Dollar deutlich weniger ergiebig am Markt vorhanden als bei 24,40 Dollar.Da wir gerade von Stimulus reden... Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, was der Präsident in nachfolgenden Twitter-Posts vorschlug:Laut Wikipedia:"In der Volkswirtschaftslehre wird Stimulus als ein Versuch bezeichnet, Geld- oder Fiskalpolitik (oder Stabilisierungspolitik im Allgemeinen) zu verwenden, um die Wirtschaft zu stimulieren. Stimulus kann sich ebenfalls auf geldpolitische Maßnahmen wie die Senkung von Zinsen und quantitative Lockerung beziehen."Wir widersprechen einem Wort. Es heißt in der "Volkswirtschaftslehre." Nein. Das ist keine Volkswirtschaftslehre, sondern Politik. Es ist ein Versprechen, das nicht erfüllt werden kann. Doch solange die Wähler an Magie glauben, werden sie weiterhin für Stimulus abstimmen. Wir erinnern uns an das alte, nordamerikanische Sprichwort:"Die Bettdecke wird nicht länger, wenn man ein Stück Stoff vom unteren Ende abschneidet und es am oberen Ende annäht."Doch es würde auch auf Stimulus zutreffen. Denn die Regierung besitzt keine Ressourcen an sich. Was auch immer sie an einen Fluglinien-Angestellten aushändigt, muss zuerst von einer anderen Person genommen werden. Und es gibt enorme Verluste durch das Sieb der Regierung an sich. Das Plündern von Peter, um Paul zu bezahlen, ist kein Nullsummenspiel. Es ist ein Negativsummenspiel! Jeder, der Volkswirtschaftslehre studiert hat, weiß das. Das ist keine abstrakte Hochschultheorie. Jeder Student, der Volkswirtschaftslehre 101 hatte und in einer Prüfung eine Stimulus-Politik vorschlägt, sollte eine dicke, fette 6 bekommen.Es wäre einfacher, wenn die Regierung Peter besteuern würde, um Paul zu stimulieren. Doch die Regierung hat den Punkt schon lange überschritten, an dem sie weitere Steuereinnahmen aus der Wirtschaft erhalten kann. Mit jeder Erhöhung ihrer Ausgaben wendet sie sich weiterer Kreditaufnahme zu.Die Regierung nimmt Kredite von Peter auf, um Paul zu stimulieren. Das ist politisch deutlich beliebter, weil Peter glaubt, dass er ein gutes Asset besitzt. Das Asset wirft Zinsen ab (wenn auch weniger als jemals zuvor). Und der Preis des Assets steigt, was Peter ein Gefühl des Reichtums gibt. Verstehen Sie? Peters Ersparnisse werden konsumiert, um Paul zu stimulieren, doch Peter fühlt sich, als hätte er Geld gemacht.Gott segne Defizitausgaben! Jeder liebt sie: Peter, wie wir sehen, ist glücklich. Paul erlebt natürlich diesen einzigartigen, warmen Segen, der ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Volkswirtschaftler sagen, dass sie nicht nur Paul stimulieren, sondern auch alle anderen John Does in der Wirtschaft. Die Wall Street liebt sie. Republikaner. Demokraten. Praktisch jeder. Und die Demokraten haben zwar keine Rechtfertigung, aber zumindest eine Rationalisierung. Dieser Stimulus gibt den Menschen Geld, das sie ausgeben können. Und wenn sie das tun, trägt dies zum BIP bei. Sie können behaupten, dass die Wirtschaft wächst!Lassen Sie das sacken. Wenn die Regierung Ersparnisse von den Vernünftigen und den Solventen nimmt, und dieses an diejenigen weitergibt, die es sofort konsumieren, wird das als Wachstum bezeichnet. Offensichtlich haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns, um den Leuten zu zeigen, dass dies - welches Wort man dafür auch immer verwenden möchte - definitiv kein "Wachstum" ist. Ebenso ist es keine ehrliche Kreditaufnahme. Die Regierung finanziert keine neue Produktion. Sie ermöglicht nur Konsum, was bedeutet, dass sie weder die Absicht noch die Mittel zur Rückzahlung besitzt. Das ist gefälschte Kreditaufnahme. Geldpolitischer Betrug (was unsere Definition von Inflation ist).Und warum? Warum all dieser Stimulus? Um die Folgen des Lockdowns zu kompensieren. Die Kompensation tut absichtlich das Falsche, angeblich, um etwas anderes zu lösen, das nicht angemessen korrigiert werden kann oder wird. Als würde man die Luft aus drei Reifen lassen, wenn man einen Platten hat.Oder als würde man Geld herausgeben, wenn man die Wirtschaft zum Stillstand gebracht und eine Abnahme der Fluglinienumsätze von 90% sowie 100% vieler New Yorker Restaurants verursacht hat. Der Lockdown ist unumstritten. Demnach möchte man das kostenlose Geld an die Personen aushändigen, deren Karrieren und Unternehmen geschädigt wurden. Leider gibt es keine kostenlosen Mahlzeiten. Der Schaden des Lockdowns ist real und viele werden sich nicht erholen. Doch die Ersparnisse anderer Leute auszuhändigen, wird ihn nicht ungeschehen machen. Es wird nur weiter denjenigen schaden, die noch durchhalten.Jeden Tag werden uns dieselben Fragen gestellt. Warum kaufen die Leute Gold und Silber? Warum möchten sie Zinsen auf ihr Metall erhalten und unsere Kunden werden? Warum sind Bullion- und Bergbauunternehmen sowie Scheideanstalten so froh darum, Goldzinsen zu zahlen, um Gold zu leasen und zu leihen, um ihre Unternehmen zu erweitern? Weil zwei Dinge gleichzeitig auftreten:Die Schulden lagen bei nur 10,6 Billionen Dollar, als Präsident Obama ins Amts eingeführt wurde. Nun sind es mehr als 27 Billionen Dollar. Doch nun, mit all diesen gut abgekürzten Stimulus-Programmen wie dem CARES Act, schießen die Schulden schneller als jemals zuvor in die Höhe. Sparer lieben die nahezu Nullzinsen nicht. Noch die offensichtliche Bedrohung einer Schuldenkrise. Also kaufen sie Gold als eine Art Ausweg.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 7. Oktober 2020 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.