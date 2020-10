Paul de Sousa: Preis von Gold ist nicht wichtig, entscheidend ist, es zu besitzen

Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach kürzlich mit Paul de Sousa, Senior Vice President bei Sightline Wealth Management, über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold.Der Finanzexperte erklärt in dem Interview, dass man jetzt Gold kaufen sollte. Der Preis sei dabei zweitrangig, wenn man auf langfristige Sicht vorgehe. "Die Aufgabe (von Gold) ist die Erhaltung des Kapitals und der Kaufkraft. Das Angebot an Gold ist begrenzt und angesichts der weltweit geschaffenen Geldmenge und der historischen Verwendung von Gold als Geld und als Währung sollte es das Fundament jedermanns Portfolio darstellen", erklärt er.Nach Einschätzung von de Sousa sollte Gold 5 bis 10 Prozent des Portfolios eines Anlegers ausmachen. Aktuell sei es zudem wichtiger, das gelbe Metall zu besitzen, als sich Sorgen zu machen, auch ja zu einem niedrigen Preis einzusteigen. "(Anleger sollten) sich wirklich auf die Fundamentaldaten konzentrieren, die makroökonomischen Gründe für den Besitz. Der Preis ist mir momentan wirklich nicht wichtig."Laut dem Experten liege die jährliche Goldproduktion bei etwa 3.000 Tonnen, und der Wert dieses Goldes entspreche dem Geldbetrag, der in den USA in etwa 16 Tagen gedruckt wird.© Redaktion GoldSeiten.de