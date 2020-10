Glencore mit Abprall oder Ausbruch!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore befindet sich, wie der nachfolgend dargestellte Wochenchart unterstreicht, seit 2019 in einem Abwärtstrend. Die Erholung seit dem Corona-Ausverkauf erscheint auch mehr und mehr zu erlahmen, sodass im Kontext des gegenwärtig erreichten Kreuzwiderstands ein erneuter Abwärtsimpuls nicht überraschen sollte. Vom Widerstand bei rund 180,00 Pence könnten daher neuerliche Abgaben in Richtung von 120,00 Pence erfolgen, bevor schließlich das Tief vom April bei 109,76 Pence interessant werden könnte.Oberhalb von 200,00 Pence schlägt das Pendel hingegen klar auf die bullische Seite um! In diesem Fall sollte man vielmehr mit Impulsen bis 235,00 Pence und darüber bis 290,00 Pence rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.