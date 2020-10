Infografik: US-Geldmenge vs. Edelmetallmünzproduktion in der COVID-19-Ära

Das Gelddrucken der US-Notenbank läuft seit Langem auf Hochtouren und erreicht zu Zeiten von Covid-19 ungeahnte Höhen. Eine neue, auf VisualCapitalist.com veröffentlichte Infografik verdeutlicht die horrende Menge neu gedruckter US-Dollars. Sie befasst sich mit der Frage: Wie sieht ein Vergleich der Werte der US-Gold- und Silbermünzenproduktion und der US-Geldschöpfung aus?"Gold und Silber haben im Laufe der Geschichte eine wichtige Rolle als Geld gespielt. Im Gegensatz zu modernen Währungen können sie nicht aus dem Nichts geschaffen werden und erhalten ihren Wert durch ihre Knappheit.In der COVID-19-Ära hat dieser Unterschied an Bedeutung gewonnen, da viele Länder riesige Geldmengen drucken, um ihre leidenden Wirtschaften zu unterstützen. Diese Grafik von Texas Precious Metals zeigt den Vergleich des Wertes der US-Edelmetallmünzenproduktion und der US-Geldschöpfung," heißt es in der zugehörigen Beschreibung.So zeigt die Grafik, dass der Dollarwert der von Januar bis September dieses Jahres geprägten Goldmünzen bei 1,6 Mrd. USD liegt. Pro US-Einwohner sind das 4,79 USD. Der Wert der neu produzierten Silbermünzen wird mit 544 Mio. USD angegeben bzw. mit 1,65 USD pro Einwohner. Im gleichen Zeitraum erreichte das neue Geldangebot (neu gedruckte USD) 3,4 Billionen USD, was pro US-Einwohner 10.250,16 USD entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de