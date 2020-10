Unsere top Minenaktien 2020-2021

Während gerade heute auf dem Goldmarkt wieder Bewegung reinkommt, und wir bereits heute Morgen eine Kurznachricht an unseren Verteiler verschickt haben, mit den heutigen Koordinaten für unseren Einstieg im Gold, möchte ich mich nun jedoch mit dem Thema der Minen beschäftigen, die für viele Edelmetall Anleger teils relevanter sind bei der Spekulation als die Edelmetalle. Während auch für mich physische Metalle rein der Absicherung dienen, eine immens wichtige Absicherung, so werden aufgrund der volatilen Natur der Minenunternehmen diese zur Spekulation genutzt.Ich möchte heute fünf Minengesellschaften besprechen, die wir ständig beobachten, wo diese sich in ihrem Zyklus aktuell befinden, und ob ein aktueller Einstieg für uns jetzt in Frage kommt.Vorab sei gesagt, wir sehen Gold aktuell in einer korrektiven Aufwärtsbewegung. Heute kam es zu einem Kaufsignal, jedoch ist dies für uns kein nachhaltiger Anstieg und Beginn einer weiteren langfristigen Aufwärtsbewegung, sondern ein Anstieg mit Potenzial um ca. 100 $ und von dort aus sollte der Kurs noch einmal korrigieren, bevor wir wieder langfristige Einstiege im Gold als auch im Silber vornehmen würden. Das bedeutet, wir sind langfristig klar bullisch eingestellt. Wir sehen gerade im Silber sehr gute Chancen, nach Abschluss der Korrektur einen fulminanten Anstieg hinzulegen mit Verdopplungspotenzial.Beim Blick auf den Goldchart haben wir ein nächstes Ziel im Kurs in Gelb markiert.Kommen wir zu den Minen:Der Wert, welcher bereits am stärksten abverkauft hat und bereits im Zielbereich steht, macht uns etwas Sorgen, denn tiefer sollte es nicht mehr gehen. Wenn die Aktie nach einer kurzen Erholung mit dem Silberpreis weiter korrigieren sollte, könnte es hier zu einem Unterschreiten kommen. Dies ist eine kurzfristige Chance zum Einstieg mit engem Stopp. Uns ist das aktuell noch zu heiß, das muss jeder mit seinem Risikoprofil abgleichen.Auch Fresnillo kann seinen Kurs auf den Zielbereich halten. Der Titel hat anders als First Majestic aber noch gut Luft bis dahin und er würde auch ein weiteres Absacken des Silberpreises wohl ganz gut überstehen. Fresnillo wollen wir noch etwas fallen sehen und dass im Zielbereich Kaufsignale auf Tagesbasis sich ausbauen. Wenn die Indikatorenlage stimmt, kommt hier ein Einstieg auf uns zu. Noch ist es uns aber zu früh.