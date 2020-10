Ausgold Ltd.: Starke Resultate & gute Reaktion

Ausgold kam heute mit dem nächsten Satz an Bohrergebnissen von ihrem Goldprojekt in Westaustralien: Link Die Bohrungen wurden auf dem Jinkas South Teilgebiet durchgeführt und die Ergebnisse können sich sehen lassen:Die Bohrungen werden fortgesetzt und weitere 17 bereits abgeschlossene Bohrungen sind im Labor:Interessant bei Ausgold Ltd. die Anmerkungen über Explorationstechnik, die nun seit einigen Monaten angewendet wird. Auch bei Ausgold kommt das Gold zusammen mit Pyrrhotin vor:Die heutigen guten Resultate basieren auf einem solchen EM-Ziel und auch bei Ausgold scheint diese Taktik aufzugehen:Gute Resultate, mit Gehalten deutlich über denen in der vorhandenen 1,2 Millionen Unzen Gold-Ressource. So kann es weitergehen! Die Aktie reagierte positiv und ging mit +18% in das Wochenende:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.