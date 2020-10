Ein Fehler wird erst dann zu einem Fehler, wenn Sie sich weigern, ihn zu korrigieren

Gold-Silber-Verhältnis, Monatschart vom 9. Oktober 2020

Silber in US-Dollar, Monatschart vom 9. Oktober 2020

Viele Charttechniker beharren starr darauf, dass Charts und Diagramme jede Geschichte erzählen können. Das können sie aber nicht! Der Prozentsatz von wiederkehrenden Zyklen und Charts, die das menschliche Verhalten widerspiegeln, ist sehr hoch. Daher sind Charts sehr genau.Wir durchlaufen im Laufe der Geschichte aber auch Veränderungen, die sich nicht unmittelbar in den Charts widerspiegeln. Neue Ereignisse und neue Technologien, die die Welt noch nie zuvor gesehen hat, verändern das Gesamtbild. Selbst das menschliche Verhalten verändert sich im Laufe der Zeit teilweise. Ein Fehler wird daher erst dann zu einem Fehler, wenn Sie sich weigern, ihn zu korrigieren!In Bezug auf den Silberpreis gibt es einen wichtigen Punkt, der nicht übersehen werden darf! Das Gold/Silber-Ratio gibt viel Anlass zu Spekulationen über mögliche Preisziele auf dem Silbermarkt. Die gerechtfertigte Annahme ist, dass Silber jetzt zu Gold aufschließen müsste. Schließlich ist der Goldpreis in kürzerer Zeit sehr viel mehr gestiegen. Wenn Sie sich aber nur auf die Werte vergangener Charts verlassen, würden Sie einen wichtigen Faktor übersehen.Denn selbst wenn man davon ausgeht, dass die Statistiken korrekt sind, welche besagen, dass etwa 17 Mal mehr Silber in der Erdkruste als Gold vorhanden ist, könnte die Verteilung dieses Verhältnisses mittlerweile verzerrt sein.Verteilung bedeutet, dass spekuliert wird, dass der Großteil des Silbers viel näher am Boden zu finden ist als Gold, das viel tiefer gefunden wird. Dies lässt jedoch vermuten, dass der Abbau der Edelmetalle im Laufe der Jahrtausende viel mehr Silber als Gold aus der Erde gebracht hat. Daher ist es eigentlich nur logisch, dass Silber jetzt knapper ist. Es wäre fair zu spekulieren, dass das Verhältnis eher 1:10 statt 1:17 beträgt.In diesem monatlichen Gold/Silber-Ratio Chart ist zu erkennen, dass die historisch anzunehmende Zahl des ausgeglichenen Verhältnisses zwischen 45 und 82 liegt. Es liegt auf der Hand, dass die zuvor gemachte Aussage eine solche Zahl um einen recht großen Faktor verzerren kann.Wir können sehen, dass Silber in unserem letzten Extremszenario 2008 schnell aufgeholt hat und diesen Bereich bis zu einem Verhältnis von 32 verlassen hat.Die Ausweitung der Spanne in den letzten Jahren lässt Spekulationen zu, die, wie in der Grafik dargestellt, auf Zahlen schließen lassen, die mit unserer grundlegenden Argumentation durchaus übereinstimmen. Ein Verhältnis nahe 1:10.Ohne die sorgfältige Abwägung neuer fundamentaler Datensätze wäre die reine Charterstellung nicht auf den ersten Blick so offensichtlich gewesen, um eine neue Realität zum Leben zu erwecken….