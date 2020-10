Dundee Precious Metals: Produktionszahlen für Q3 20

Dundee Precious Metals Inc. veröffentlichte gestern die vorläufigen operativen Ergebnisse für das dritte Quartal 2020. Wie daraus hervorgeht, produzierte das Unternehmen insgesamt 79.800 Unzen Gold und 9,2 Mio. Pfund Kupfer in Konzentraten. Verkauft wurden zahlbare 69.200 Unzen Gold und 7,6 Mio. Pfund Kupfer in Konzentraten.Die Planung des Unternehmens für das Gesamtjahr sieht Verkäufe von zahlbaren 229.000–267.000 Unzen Gold und 33–38 Mio. Pfund Kupfer vor. Die Produktionsvorgabe für das Gesamtjahr 2020 liegt bei 257.000-299.000 Unzen Gold und 35-40 Mio. Pfund Kupfer.© Redaktion MinenPortal.de