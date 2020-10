Das perfekte Umfeld für Gold

Neils Christensen von Kitco News sprach vergangene Woche mit Jeff Clark über seine aktuelle Einschätzung zur Entwicklung der Goldpreise.Der Edelmetallanalyst hatte Anlegern im Juni bereits dazu geraten, verstärkt auf Gold zu setzen. Trotz der zwischenzeitlich erlebten Volatilität an den Edelmetallmärkten, habe sich seine bullische Einschätzung nicht verändert."Es gibt so viele Gründe, Gold zu besitzen. Ich meine, es gibt momentan mehr Katalysatoren für Gold als Haare auf meinem Kopf", erklärt er im Interview. "Wenn Sie der Gott des Goldes wären und würden eine Umgebung erschaffen, die Gold förderlich ist, könnten Sie sich keine perfektere Umgebung vorstellen als die, die wir jetzt haben."Clark zählt einige der erwähnten Faktoren auf: Anhaltende Turbulenzen und Unsicherheiten bei den US-Wahlen, soziale Unruhen, grundlegende Bedenken in Bezug auf den US-Dollar, das anhaltende wirtschaftliche Chaos, das durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurde, beispiellose monetäre und fiskalische Anreize, von denen weitere erwartet werden, niedrige bis negative Realzinsen..."Ich kaufe immer noch Gold. Ich kaufe immer noch Silber, besonders bei Preisrücksetzern, bis mir jemand sagen kann, dass alle Probleme auf dieser Liste gelöst sind", so Clark. Er rechne damit, dass Gold schnell wieder über 2.000 USD steigen könnte; dazu sei kein größerer Katalysator nötig. "Ich wäre sehr überrascht, wenn wir bis Ende des Jahres nicht über 2.000 US-Dollar lägen. Aber nochmal: Im großen Ganzen ist jeder Preisverfall hier nichts anderes als eine Kaufgelegenheit für mich."© Redaktion GoldSeiten.de