Element 25 Ltd.: Finanziert und Abnahmevertrag in der Tasche

Hut ab! Eine sensationelle Management-Leistung von Justin Brown, dem Managing-Direktor von Element 25! Er hat in den vergangenen Jahren Geduld bewiesen und auf die Qualität seines Projektes vertraut, genau wie ich auf die Aktie vertraut habe.Heute zwei News von Element 25.Zum einen wurde der Abnahmevertrag mit OM Holdings finalisiert und OM wird 100% der Mangan-Produktion von Element 25 abnehmen: Link . Zudem verhandelt man noch über eine 2 Millionen AUD Wandelanleihe für OM Holdings, die offensichtlich eine weitere Beteiligung haben möchte, um sich das Upside zu sichern!Dann konnte man noch die Finanzierung des Kapitalbedarfs über Eigenkapital vermelden: Link . Es werden 12,5 Millionen neue Aktien bei 0,78 AUD je Aktie ausgegeben, was die Kasse um 9,75 Millionen AUD auffüllt!Das Management lässt sich nicht lumpen und zeichnet Aktien im Gegenwert von 309.000 AUD! Die Platzierung konnte mit einem Abschlag von weniger als 10% auf den VWAP durchgeführt werden, was schon ein starkes Signal ist.Mit den knapp 10 Millionen AUD plus 2 Millionen von OM Holdings plus das vorhandene Cash sollte Element 25 nun komplett durchfinanziert sein und kann die Mine bauen.Exzellente Arbeit! Die Aktienstruktur wurde super zusammengehalten und nun gilt es, Cash für die Aktionäre zu produzieren!Element 25 hat nun einen starken Off-Take-Partner und OM Holdings wird 100% der 1. Stufe aufkaufen. Die Konditionen sind super. Die Firma konnte auf hohem Aktienkursniveau finanzieren und muss sich nun nicht mit den leidigen und langen Prüfungen von Kreditgebern herumschlagen. Das mindert unser Risiko, da wir keine Kredite zu bedienen haben.Wirft das Projekt die versprochenen Gewinne ab, dann kann die Firma diesen freien Cash-Flow komplett für die nächste Expansionsstufe verwenden, über die man bislang noch gar nicht gesprochen hat. Darauf sollten Sie achten, denn ich denke das wird der nächste Schritt sein. Einen Aktienkurs von 1,50 AUD erachte ich nun in den nächsten Monaten für möglich!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport