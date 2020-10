Murenbeeld & Associates: Silber bald auf neuen Allzeithochs

Neils Christensen von Kitco News sprach jüngst mit Chantelle Schieven, Head of Research bei Murenbeeld and Associates, über ihre Einschätzung des Silbermarktes.Die Expertin erklärt in dem Interview, dass sich Silber für den Rest des Jahres in einer breiten Handelsspanne bewegen, ab kommenden Jahr aber endlich sein Potenzial weiter entfalten könnte.Schieven sei Silber gegenüber aus dem gleichen Grund bullisch eingestellt wie Gold gegenüber: sinkende Realzinsen. "Ich denke, die Realzinsen, die Renditen der TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) müssen weiter sinken", heißt es. "Wir werden sehen, dass die Fed eingreift. Wir werden mehr fiskalische Anreize auf uns zukommen sehen."Wenn die Zinssätze und Anleiherenditen anfangen würden zu steigen, würde die Zentralbank schnell auf Zinskurvenkontrolle zurückgreifen, so Schieven.Wenn die Inflation anzieht und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nachlassen, rechnet sie damit, dass Silber sich noch besser entwickeln wird als Gold. Sie hält es möglich, dass das weiße Metall in den nächsten zwei bis drei Jahren neue Allzeithochs erreichen wird.© Redaktion GoldSeiten.de