Black Tusk Resources Inc. verdoppelt geplante Bohrmeter für Phase 1 des Goldprojekts McKenzie East, Val-D'or, Quebec

13. Oktober 2020, Vancouver, B.C. - Black Tusk Resources Inc. (Black Tusk oder das Unternehmen) (C: TUSK, Frankfurt: 0NB, OTC: BTKRF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein geplantes Phase-1-Diamantbohrprogramm für das Goldprojekt McKenzie East nördlich von Val d'Or, Quebec, erweitert. Die ursprünglich vorgeschlagenen 1000 Bohrmeter wurden nun auf 2000 Meter verdoppelt.Black Tusk hat mit Erfolg eine bedeutende Finanzierung abgeschlossen, einschließlich der vor kurzem abgeschlossenen, überzeichneten, nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von $2.368.606 (siehe Pressemitteilung vom 23. September 2020). Diese erfolgreichen Finanzierungen ermöglichen eine Erweiterung der Explorationsmöglichkeiten beim Goldprojekt McKenzie East sowie die Fortsetzung der Planung und Exploration bei den anderen vier Projekten in Quebec, die sich im Besitz von Black Tusk befinden.Die erhöhten Bohrmeterzahlen werden eine gründlichere Erprobung der Zielzonen bei McKenzie East ermöglichen, die anhand von MMI-Bodenprobenahmen, detaillierten, von Drohnen unterstützten Magnetometer-Vermessungen, 3D-IP-Vermessungen und historischen Bohrungen ermittelt wurden (siehe Pressemitteilung vom 25. September 2020). Das Unternehmen ist finanziell darauf vorbereitet, die Explorationsbohrungen über die anfänglichen 2.000 Meter hinaus auszuweiten, sobald es erfolgreiche Ergebnisse bei McKenzie East erhalten hat, und wird die Durchführung von Bohrtests bei einem oder mehreren seiner anderen Projekte, wie z.B. der Liegenschaft Lorrain PGE, in Erwägung ziehen (siehe Pressemitteilung vom 30. September 2020).Das Unternehmen freut sich, die Erprobung des großen Potenzials der Ziele von McKenzie East ausweiten zu können, und sieht dem Beginn der Diamantbohrungen erwartungsvoll entgegen.