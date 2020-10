Platin - Es wird wieder eng

Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 947 USD kam Platin im September deutlich unter Druck und brach bis an die Unterstützung bei 813 USD ein. Diese wurde von der Käuferseite verteidigt und damit ein weitreichendes Verkaufssignal vorerst verhindert. Es folgte eine erste Erholung, die allerdings Anfang Oktober an der Hürde bei 883 USD scheiterte. Aktuell versuchen die Bullen, die 861 USD-Marke zurückzuerobern.Sollte Platin jetzt nicht direkt wieder an die Hürde bei 881 USD klettern, besteht die Gefahr, dass die Erholung der letzten Tage beendet und das Edelmetall unter die 834 USD-Marke gedrückt wird. Ein Angriff auf die 813 USD-Marke wäre die Folge. Darunter sind weitere Verkaufswellen bis 773 und 750 USD wahrscheinlich.Erst ein Ausbruch über 883 USD würde aktuell für die Fortsetzung der Erholung sprechen. In diesem Fall dürfte die 908 USD-Marke angelaufen werden. Doch erst über diesem Widerstand wäre ein nachhaltiger Aufwärtstrend Richtung 947 USD etabliert.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG