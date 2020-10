Es ist Zeit, wieder Silber zu kaufen, meint Goldman Sachs

Laut Goldman Sachs könnte jetzt wieder eine gute Zeit für den Kauf von Silber sein, dies berichtet Barrons . So erklärt der Analyst Mikhail Sprogis, dass das weiße Metall in den kommenden Jahren von einer erhöhten Nachfrage nach erneuerbaren Energien, allen voran Solarenergie, profitieren werde.Silber sei – so Goldman – ein "offensichtlicher Nutznießer" der in ereneurbare Energien fließenden Infrastrukturstimuli. Solarinvestitionen machen laut Sprogis 18% der industriellen Nachfrage nach Silber und 10% der Gesamtnachfrage nach Silber aus.Dem Analysten zufolge werden die weltweiten Solaranlagen in einem Base-Case-Szenario zwischen 2019 und 2023 um 50% zulegen. Es gebe aber einige Aspekte, die für einen noch deutlicheren Anstieg sprechen, insbesondere falls China und die USA sich stärker auf Solarenergie konzentrieren sollten.Allerdings müsse man berücksichtigen, dass die Solarzellenhersteller den Einsatz von Silber aufgrund der hohen Kosten wahrscheinlich weiterhin minimieren werden. Insgesamt werde die Solarenergie die industrielle Nachfrage nach Silber in den nächsten drei Jahren um 2% bzw. in einem Bull-Case-Szenario um 9% steigern, so die Schätzung von Goldman.© Redaktion GoldSeiten.de