Was ein Biden-Sieg für Gold bedeutet  Peter Schiff

David Lin von Kitco News sprach jüngst mit Peter Schiff über dessen aktuelle Einschätzung zu den US-Wahlen.Der Chef-Marktstratege bei Euro Pacific Capital geht davon aus, dass der ehemalige Vizepräsident Joe Biden die diesjährigen Präsidentschaftswahlen gewinnen wird. Für die Wirtschaft werde dies zu mehr Stimuli, höheren Steuern, einer steigenden Inflation und damit zu Goldpreissteigerungen führen."Ich denke, das Ergebnis wird ein Biden-Sieg sein. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Demokraten auch den Senat übernehmen werden, wodurch sie die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses und das Weiße Haus erlangen. So rücksichtslos die Republikaner auch mit der Kreditaufnahme und den Ausgaben waren, erwarte ich doch, dass die Demokraten noch schlimmer sein werden" so Schiff im Rahmen der New Orleans Investment Conference.© Redaktion GoldSeiten.de