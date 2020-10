Die wirtschaftliche Hölle auf Erden steht bevor  Gerald Celente

Daniela Cambone interviewte für Stansberry Research kürzlich Gerald Celente und sprach mit ihm über die aktuelle Lage der Wirtschaft und über Möglichkeiten, seine Assets zu schützen.Der renommierte Trendforscher erklärt in dem Gespräch, dass eine wirtschaftliche Katastrophe bevorstehe. Es könnte sich dabei um die schlimmste seit der Großen Depression handeln. Ursache für diese Entwicklung seien die im Rahmen der Covid-Pandemie beschlossenen Maßnahmen, allen voran die Lockdowns, die besonders kleinen Unternehmen in großer Zahl den Garaus gemacht hätten.Wie immer findet Celente klare Worte und ermahnt jeden, nicht darauf zu hören, was andere erzählen, sondern selbst zu denken. "Warum in aller Welt steigen die Aktienmärkte während einer Wirtschaftskrise dieser Größenordnung?" Seiner Meinung nach, versuche man durch die Geldpolitik und Stimuli größere Unruhen zu verhindern. Doch diese Maßnahmen würden sich schließlich böse rächen.Eine Möglichkeit sich zu schützen sieht Celente nach wie vor im Besitz von Gold und Silber.© Redaktion GoldSeiten.de