Was will man mehr?  Goldpreisperformance in diesem Jahr hervorragend

Der Goldmarkt zeit weiterhin Volatilität im Bereich des Niveaus von 1.900 USD. Laut dem Goldanalysten George Milling-Stanley sollten sich Anleger aber davon nicht beirren lassen, sondern sich darauf besinnen, was das gelbe Metall in diesem Jahr bereits geleistet habe. Denn diese Performance zeige das Potenzial des Marktes für das kommende Jahr.Im Telefoninterview mit Kitco News erklärt der Chef-Goldstratege bei State Street Global Advisors, dass all die Unsicherheit und die Marktturbulenzen, die den Goldpreis im August auf Rekordhochs getrieben haben, nicht verschwunden seien. Vielmehr habe Gold in den letzten zwei Monaten seine Basis weiter gefestigt habe und Kraft für eine weitere Aufwärtsbewegung gesammelt."Ich habe das Gefühl, dass in der Welt im Moment so viel falsch läuft, makroökonomisch, wirtschaftlich und politisch, dass Gold nur steigen kann", so Milling-Stanley. "Wir müssen nur dieses kleine bisschen Nervosität oder panische Gewinnmitnahmen aus dem Weg räumen."Selbst wenn Gold das Jahr auf dem aktuellen Niveau beenden würde, hätte es dem Experten zufolge ein fantastisches Jahr verzeichnet. Er glaube aber nicht, dass das Metall auf diesem Stand bleiben werde.© Redaktion GoldSeiten.de