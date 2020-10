Fosterville South Exploration: Fosterville South erhält Genehmigungen für weitere 15 Bohrlöcher beim Golden Mountain Projekt

Vancouver, BC - 14. Oktober 2020 - Fosterville South Exploration Ltd. ("Fosterville South" oder das "Unternehmen") (TSXV:FSX - WKN:A2P2JF - FWB:4TU) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen der Regierung erhalten hat, um weitere 15 Bohrungen beim Golden Mountain Goldprojekt in Victoria, Australien vorzunehmen.Highlights:- Jeder der neu genehmigten Bohrstandorte erlaubt für mehrere Bohrlöcher innerhalb der Explorationslizenz EL006430.- Die nun erteilte Genehmigung wird es dem Unternehmen ermöglichen, ausgiebige Testbohrungen zu folgenden Zielen durchzuführen:- die Mineralisierung südlich der wichtigsten Ost-West-Verwerfung, innerhalb der Hauptzone N-S, wo mehrere hochgradige Goldabschnitte vor kurzem von Fosterville South im südlichsten bisher gebohrten Loch gemeldet wurden- die westlichen Erweiterungen der mineralisierten Ost-West-Verwerfung- den zentralen Teil & westliche Erweiterungen der nördlichen Ost-West-Granitkontaktzone- und die Tiefenerweiterungen der N-S-HauptzoneRex Motton, der Chief Operating Officer und Director von Fosterville South, sagte dazu: "Wie in unserer jüngsten Pressemitteilung vom 1. Oktober 2020 beschrieben, haben wir eine Zone mit einer hochgradigen Mineralisierung mit sichtbarem Gold im Bohrkern durchschnitten, und zwar an einem Standort, der weiter südlich als frühere hochgradige Abschnitte und südlich der wichtigsten Ost-West-Verwerfung liegt. Die Ergebnisse dieses Bohrlochs, das 28 Meter mit 10,2 g/t Au (9,0 m tatsächliche Breite), einschließlich 13 Meter mit 17,5 g/t Au (4,2 m tatsächliche Breite) und 11 Meter mit 4,8 g/t Au (3,5 m tatsächliche Breite) vorwies, waren ausgezeichnet. Die nun erhaltenen Genehmigungen werden es uns ermöglichen, dieses Gebiet und andere wichtige Bereiche für ein besseres Verständnis der Mineralisierung, die in der Tiefe und entlang des Streichens offen bleibt, ausgiebig zu erproben".Die neue Genehmigung wurde gemäß den Bestimmungen von Unterabschnitt 44 (1) des Mineral Resources (Sustainable Development) Act von 1990 im Rahmen der Explorationslizenz EL006430 erteilt. Die Standorte der Bohrlöcher befinden sich alle auf alten Zugangswegen und gehören zur Explorationsgenehmigungs-Kategorie "Low Impact Exploration", so dass keine Erdarbeiten erforderlich sind. Vor kurzem fand ein Treffen vor Ort mit Parks Victoria statt, um die letzte Phase zu genehmigen.Abbildung 1 Lageplan der neuen BohrstandorteFosterville South führt derzeit Bohrungen bei Golden Mountain durch und strebt einen baldigen Bohrbeginn bei Lauriston an. Wie kürzlich in einem Update (siehe Pressemitteilung von Fosterville South vom 13. Oktober 2020) mitgeteilt wurde, soll die Ausgliederung der Vermögenswerte Avoca und Timor an Leviathan Gold in naher Zukunft abgeschlossen werden. Fosterville South verfügt über einen Barmittelbestand von etwa 28,3 Millionen CAD $, keine Schulden und ist gut positioniert, um die Durchführung der Projekte zu beschleunigen.Fosterville South besitzt zwei große, zu 100 % unternehmenseigene, hochgradige epizonale und mesozonale Goldprojekte, die als Lauriston- und Golden Mountain-Projekte bezeichnet werden, eine große Gruppe von Liegenschaften, die als Providence-Projekt bezeichnet werden, und eine große Gruppe von kürzlich konsolidierten Liegenschaften, die als Walhalla-Gürtel-Projekt bezeichnet werden, alle im Bundesstaat Victoria, Australien. Das über einen mehrjährigen Zeitraum zusammengestellte Grundstück Fosterville South umfasst insbesondere ein 600 Quadratkilometer großes Grundstück unmittelbar südlich von und innerhalb desselben geologischen Rahmens, in dem sich die Fosterville Grundstücke von Kirkland Lake Gold befinden. Darüber hinaus erwarb Fosterville South vor kurzem drei goldfokussierte Projekte mit den Namen Moormbool-, Timor- und Avoca-Projekte, die sich ebenfalls im Bundesstaat Victoria in Australien befinden.Sechs der Grundstücke von Fosterville South (Lauriston, Providence, Golden Mountain, Timor, Avoca und Walhalla Belt) haben trotz begrenzter moderner Exploration und Bohrungen eine historische Goldproduktion aus Hartgesteinsquellen aufzuweisen.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Rex Motton, AusIMM (CP), COO und Direktor von Fosterville South, einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, überprüft, verifiziert und genehmigt.Im Namen des Unternehmens:Bryan SlusarchukChief Operating Officer & DirectorKontakt:Adam Ross, Investor RelationsTel: +1-604-229-9445Gebührenfrei: +1-833-923-3334Email: info@fostervillesouth.comÜber diese Pressemitteilung:Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von Rohstoffaktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://akt.ie/ran-newsRechtliche HinweiseDie in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Fosterville South warnt davor, dass alle vorausschauenden Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Entwicklung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der jeweiligen Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte von Fosterville South, den geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf den Grundstücken Lauriston und Golden Mountain und der Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten. Dementsprechend können sich die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen unterscheiden, die in den vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Abgesehen von den geltenden Wertpapiergesetzen verpflichtet sich Fosterville South nicht, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.