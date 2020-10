Gold ist bei 1.900 $ noch immer billig  Analyst Felder

Wie Kitco News berichtet, rechnet der Marktstratege Jesse Felder mit weiteren Anstiegen des Goldpreises, da das gelbe Metall im Vergleich zu anderen Assets nach wie vor unterbewertet sei.In einem gestern veröffentlichten Kommentar wiederholt der Herausgeber des Börsenbriefes Felder Report seine bullische Einschätzung zu Gold. Zwar habe das Edelmetall seinen Preis innerhalb der letzten fünf Jahre fast verdoppelt, verglichen mit Aktien sei es aber nach wie vor günstig."Der Goldpreis im Vergleich zum Dow Jones Industrial Average scheint darauf hinzudeuten, dass Gold überhaupt nicht teuer ist. Tatsächlich müsste Gold den aktuellen Preis erneut verdoppeln, um das vor etwa zehn Jahren verzeichnete Bewertungshoch zu erreichen," so Felder."Das Aufwärtspotenzial von Gold scheint auf lange Sicht also auch nach seinem hervorragenden Lauf in den letzten Jahren noch lange nicht ausgeschöpft zu sein", fügt er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de