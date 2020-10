Spearmint fordert Eilanalyse an nach ersten drei Bohrlöcher im Rahmen des laufenden Bohrprogramms bei Clayton Valley

15. Oktober 2020 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass in den ersten drei fertiggestellten Bohrlöchern im Rahmen des laufenden mehrere Löcher umfassenden Bohrprogramms 2020 in seinem Lithium-Tonsteinprojekt Clayton Valley (das Projekt) sichtbarer Tonstein angetroffen wurde; u.a. wurden in allen Löchern Abschnitte der angepeilten Tonsteinformation von 175 bis 200 Fuß durchteuft. Die Proben aus den ersten drei Löchern wurden als Eilauftrag umgehend zur Analyse an das Labor übergeben. Spearmint fährt mit den verbleibenden Löchern im Rahmen seines Bohrprogramms in direkter Nachbarschaft zum Projekt von Cypress Development Corp. (CYP.v) fort (siehe Bild und Karte). Cypress meldete vor Kurzem (11. August 2020) eine Steigerung seiner Lithium-Mineralressourcenschätzung um 55 %; diese beinhaltet nun gemessene und angezeigte Ressourcen im Gesamtumfang von 929,6 Millionen Tonnen mit im Schnitt 1.062 Teile Lithium pro Million (ppm Li) oder 5,2 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ). Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53814/NR - SPMT - Oct. 15 2020 - Encounters Clay in First 3 Holes in CV - Final_DE_Prcom.001.jpeg*Sichtbarer Tonstein im Bohrkern aus dem Bohrprogramm 2020 von SpearmintJames Nelson, President von Spearmint, erklärt: Wir freuen uns sehr, dass wir in den ersten drei fertiggestellten Bohrlöchern im Rahmen unseres laufenden Bohrprogramms 2020 bedeutende Tonsteinabschnitte durchteuft haben. Wir fühlen uns bestärkt von dem, was wir in diesen ersten drei Löchern beobachten konnten, und haben die Proben deshalb als Eilauftrag zur sofortigen Analyse an das Labor geschickt, damit wir die Ergebnisse so bald wie möglich veröffentlichen können. Nevada stand seit dem von Tesla ausgerichteten Battery Day am 22. September 2020 im Brennpunkt des Lithiumsektors. Dort verkündete Elon Musk seine Absicht, Lithium-Tonstein-Projekte in Nevada zu erwerben, und brachte das überwältigende Bedürfnis von Tesla zum Ausdruck, sich inländische Lithiumvorkommen zur Versorgung der Gigafactory des Konzerns zu sichern. Spearmint konnte mit seinem ersten bescheidenen Bohrprogramm im Jahr 2018, das auf die Tonsteinformation abzielte, erste Erfolge feiern und durchteufte dabei Gehalte von bis zu 1.670 ppm Lithium. Obwohl das Bohrprogramm 2018 zu einem Zeitpunkt erfolgte, als die allgemeine Marktlage eher schwach war, könnten positive Ergebnisse aus dem aktuellen Bohrprogramm nach Einschätzung der Unternehmensführung deutlich größere Auswirkungen haben, da der Markt Lithiumprojekte, insbesondere Lithiumprojekte in Nevada, derzeit positiv bewertet. Das aktuelle, mehrere Löcher umfassende Bohrprogramm wird deutlich robuster sein als das Programm aus dem Jahr 2018 und könnte es Spearmint ermöglichen, in unserem Teil dieser Tonsteinlagerstätte, die wir mit Cypress Development Corp. teilen, möglicherweise eine Ressource abzugrenzen. Diese Lagerstätte ist eines von wenigen Tonsteinvorkommen in Nevada, die Tesla nach eigenen Angaben begehrt. Zusätzlich zum laufenden Bohrprogramm in Nevada rechnet Spearmint in den nächsten Wochen auch mit dem Eingang der Ergebnisse seines kürzlich abgeschlossenen Arbeitsprogramms im Goldprojekt Goose in Neufundland. Dieses Projekt grenzt an die Entdeckungsbohrung von New Found Gold an und liegt dieser am nächsten. Darüber hinaus konnten wir vor Kurzem Laurentia Exploration aus Quebec mit der Aufnahme der Arbeiten in unserem Goldprojekt Perron East in Quebec im Oktober beauftragen. Wie Sie sehen können, verfügt Spearmint über mehrere Chancen den Wert für seine Aktionäre zu steigern, und wir sind sehr zuversichtlich, was den Rest des Jahres 2020 angeht.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53814/NR - SPMT - Oct. 15 2020 - Encounters Clay in First 3 Holes in CV - Final_DE_Prcom.001.jpegHerr Greg Thompson, P.Geo., ein Director von Spearmint, hat in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigtDie aktuellen Projekte von Spearmint beinhalten das Goldprojekt Goose mit 185 Acres (0,34 km²) Grundfläche, das direkt neben dem Grundbesitz von New Found Gold Corp. (NFG.v) liegt, und die Lithiumprojekte Clayton Valley in Nevada, die aus zwei Konzessionen mit 1.160 Acres (ca. 4,7 km²) Grundfläche neben den Projekten von Pure Energy Minerals (PE.v) und Cypress Development Corp. (CPY.v) bestehen und die bei Bohrungen durch Spearmint Lithiumwerte von bis zu 1.670 ppm Li lieferten; das Platinmetallprojekt Escape Lake North in Ontario, das sich über etwa 4.000 Acres (16,19 km2) neben dem Grundbesitz von Clean Air Metals Inc. (AIR.v) erstreckt, das Cäsiumprojekt Case Lake South in Ontario, das sich über eine zusammenhängende Grundfläche von ca. 7.300 Acres (29,54 km2) neben dem von Power Metals Corp. (PWM.v) betriebenen Cäsiumkonzessionsgebiet Case Lake erstreckt; das Platin-Palladium-Projekt River Valley East in Ontario, das sich über eine zusammenhängende Fläche von ungefähr 4.700 Acres (19,02 km2) direkt neben dem Flaggschiff-Platinmetallprojekt River Valley von New Age Metals (NAM:CSE) erstreckt; das Goldprojekt Carscallen West, das sich in direkter Nähe des Grundbesitzes von Melkior Resources Inc. (MKR.v) über eine zusammenhängende Fläche von rund 2.500 Acres (10,12 km2); das Goldprojekt Perron-East, das aus 5 Mineralkonzessionseinheiten mit rund 11.608 Acres (~47 km2) besteht und im Grünsteingürtel Abitibi im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec in unmittelbarer Nähe des von Amex Exploration Inc. (AMX.v) betriebenen Konzessionsgebiets Perron und der ehemals aktiven Mine Normetal liegt; und das Vanadiumprojekt Chibougamau, das sich über eine zusammenhängende Fläche von 15.493 Acres (62,7 km2) erstreckt. Dieses Vanadiumprojekt grenzt direkt an die Vanadiumlagerstätte im Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen).Die aktuellen Projekte von Spearmint umfassen auch ein Portfolio von Goldprojekten in British Columbia: die Goldprojekte im Golden Triangle, die aus fünf eigenständigen Konzessionseinheiten mit einer Gesamtfläche von 8.265 Acres (ca. 33,4 km²) bestehen und an das Gebiet von GT Gold Corp. (GTT.v) angrenzen; die Kupfer-Gold-Projekte NEBA mit 2.397 Acres (ca. 9,7 km²), die an den Grundbesitz von Aben Resources Ltd (ABN.v) angrenzen; und das Nickel-Kupfer-Projekt EL North, ein zusammenhängendes Landpaket mit 1.053 Acres (4,2 km²) Grundfläche im Bergbaurevier Eskay Creek, das an den Grundbesitz von Garibaldi Resources Corp. (GGI.v) grenzt; und die jüngste Akquisition, das 4.980 Acres (ca. 20,15 km2) große Konzessionsgebiet Prickle, das an den Grundbesitz von Brixton Metals Corp. (BBB.v) grenzt.Die anderen Projekte von Spearmint in British Columbia beinhalten das Kupfer-Goldprojekt Safari, das sich auf 9.007 Acres (ca. 36,5 km²) im nördlichen Bereich der Region Quesnel Trough im Norden von Zentral-British Columbia erstreckt; und das 8.685 Acres (35,1 km²) große Goldprojekt Hammernose, das direkt an das Konzessionsgebiet Shovelnose von Westhaven Gold Corp. (WHN.v) im Goldgürtel Spences Bridge im Süden von British Columbia (Kanada) angrenzt. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen. 