Sierra Metals: Rekord-Produktionsergebnisse für Q3 2020 im Zuge des Hochfahrens der Produktion auf volle Kapazität in allen drei Minen

Konsolidierte Produktion Abgeschlossene drei Monate Abgeschlossene neun Monate

Q3 2020 Q3 2019 % Abw. Q3 2020 Q3 2019 % Abw.



Verarbeitete Tonnen



798.458





709.461





13%





2.050.641





1.940.353





6%

Durchsatz/Tag



9.125





8.108





13%





7.812





7.392





6%





Silberproduktion (in Tsd. Unzen)



1.023





976





5%





2.543





2.504





2%

Kupferproduktion (in Tsd. Pfund)



12.153





11.127





9%





33.636





28.582





18%

Bleiproduktion (in Tsd. Pfund)



9.855





10.508





-6%





25.340





25.528





-1%

Zinkproduktion (in Tsd. Pfund)



24.869





22.480





11%





60.256





55.494





9%

Goldproduktion (Unzen)



3.989





3.490





14%





10.408





8.016





30%





Unzen Silberäquivalent (in Tsd.)(1)



4.193





4.917





-15%





12.119





13.645





-11%

Pfund Kupferäquivalent (in Tsd.)(1)



35.170





32.326





9%





89.100





79.099





13%

Pfund Zinkäquivalent (in Tsd.)(1)



96.867





80.390





20%





242.563





186.599





30%

Produktion Yauricocha Abgeschlossene drei Monate Abgeschlossene neun Monate

Q3 2020 Q3 2019 % Abw. Q3 2020 Q3 2019 % Abw.



Verarbeitete Tonnen



318.155





307.239





4%





805.914





795.218





1%

Durchsatz/Tag



3.636





3.511





4%





3.070





3.029





1%





Silbergehalt (g/t)



61,32





66,36





-8%





64,19





64,49





0%

Kupfergehalt



1,01%





1,12%





-9%





1,11%





1,06%





4%

Bleigehalt



1,52%





1,69%





-10%





1,56%





1,58%





-1%

Zinkgehalt



4,00%





3,79%





5%





3,84%





3,59%





7%

Goldgehalt (g/t)



0,55





0,59





-7%





0,61





0,58





6%



Silberausbeute



82,93%





81,21%





2%





82,93%





79,00%





5%

Kupferausbeute



76,20%





79,36%





-4%





76,20%





77,68%





-2%

Bleiausbeute



89,53%





90,51%





-1%





89,53%





89,71%





0%

Zinkausbeute



88,63%





87,48%





1%





88,63%





88,25%





0%

Goldausbeute



19,19%





22,13%





-13%





19,19%





19,13%





0%





Silberproduktion (in Tsd. Unzen)



520





532





-2%





1.373





1.303





5%

Kupferproduktion (in Tsd. Pfund)



5.419





6.012





-10%





14.967





14.411





4%

Bleiproduktion (in Tsd. Pfund)



9.550





10.340





-8%





24.564





24.857





-1%

Zinkproduktion (in Tsd. Pfund)



24.869





22.480





11%





60.256





55.494





9%

Goldproduktion (Unzen)



1.076





1.282





-16%





3.180





2.844





12%





Pfund Kupferäquivalent (in Tsd.)(1)



22.245





22.987





-3%





56.809





55.318





3%

Pfund Zinkäquivalent (in Tsd.)(1)



61.269





57.166





7%





154.655





132.142





17%

Produktion Bolivar Abgeschlossene drei Monate Abgeschlossene neun Monate

Q3 2020 Q3 2019 % Abw. Q3 2020 Q3 2019 % Abw.



Verarbeitete Tonnen (t)



410.468





331.818





24%





1.096.981





921.263





19%

Durchsatz/Tag



4.691





3.792





24%





4.179





3.510





19%





Kupfergehalt



0,86%





0,86%





0%





0,89%





0,85%





6%

Silbergehalt (g/t)



18,20





20,53





-11%





21,39





19,36





10%

Goldgehalt (g/t)



0,32





0,31





4%





0,30





0,25





21%



Kupferausbeute



86,07%





81,28%





6%





86,31%





82,35%





5%

Silberausbeute



82,89%





78,99%





5%





82,56%





79,38%





4%

Goldausbeute



64,17%





62,35%





3%





63,97%





64,15%





0%





Kupferproduktion (in Tsd. Pfund)



6.734





5.115





32%





18.669





14.171





32%

Silberproduktion (in Tsd. Unzen)



199





173





15%





623





455





37%

Goldproduktion (Unzen)



2.740





2.073





32%





6.843





4.758





44%





Pfund Kupferäquivalent (in Tsd.)(1)



10.173





7.420





37%





27.776





19.344





44%

Produktion Cusi Abgeschlossene drei Monate Abgeschlossene neun Monate

Q3 2020 Q3 2019 % Abw. Q3 2020 Q3 2019 % Abw.



Verarbeitete Tonnen (t)



69,835





70,405





-1%





147,746





223,871





-34%

Durchsatz/Tag



1,074





805





34%





969





853





14%





Silbergehalt (g/t)



168.65





141.47





19%





143.46





131.39





9%

Goldgehalt (g/t)



0.18





0.15





17%





0.18





0.15





19%

Bleigehalt



0.25%





0.14%





81%





0.29%





0.18%





62%



Silberausbeute (Flotation)



80.36%





84.65%





-5%





80.29%





78.91%





2%

Goldausbeute (Auslaugung)



43.61%





39.57%





10%





45.17%





38.12%





19%

Bleiausbeute



79.30%





78.30%





1%





82.18%





75.90%





8%





Silberproduktion (in Tsd. Unzen)



304





271





12%





547





746





-27%

Goldproduktion (Unzen)



173





135





28%





385





414





-7%

Bleiproduktion (in Tsd. Pfund)



305





168





82%





776





671





16%





Unzen Silberäquivalent (in Tsd.)(1)



328





292





12%





614





820





-25%