Coeur Mining sammelt Kraft

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das amerikanische Silberminenunternehmen Coeur Mining Inc. attackierte im Hinblick auf die vergangene Analyse vom 29. Juli das Hoch vom Dezember 2019 bei 8,29 USD. Ein temporäres Zurücksetzen wurde zwar erwartet, doch sollte sich das grundsätzliche Momentum weiter entfalten, was letztlich nicht geschah. Somit scheint die Aktie seither Kraft für den nächsten Schub zu sammeln und somit blicken wir im Nachgang auf die Details zum weiteren Verlauf.Im Rahmen des Rücksetzers vom September touchierte die Aktie das Unterstützungsniveau bei 6,60 USD und konnte größere Verluste bis zur tiefer liegenden Unterstützung bei 5,50 USD verhindern. Der seither laufende Erholungsimpuls reicht gegenwärtig erneut bis bzw. vielmehr sogar leicht über das dem Hoch vom Dezember 2019 bei 8,29 USD hinaus und folglich wird es spannend. Nach gegenwärtiger Einschätzung ist, im Anschluss an die Zugewinne von gestern, heute wohl mit einem schwächeren Kursverlauf zu rechnen. Sofern die Aktie dabei nicht unter 7,50 USD zurückfällt, erscheint eine baldige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zur Widerstandszone rund um 9.50 USD denkbar, bevor darüber deutlicheres Potenzial in Richtung von 12,00 bzw. 13,00 USD generiert wird.Der damals dargestellte Cross der zwei geleitenden Durchschnitte (SMA55+200) unterstützt weiterhin dieses bullische Szenario. Sollte sich der Kurs hingegen für Abgaben bis unter 7,20 USD entscheiden, würde sich das Setup prompt eintrüben und ein erneuter Test des Levels bei 6,60 USD wäre unvermeidbar. Aufgrund des dann bestätigten Abwärtstrends, ist eine weitere Kursschwäche mitsamt Rücklauf um eine Etage tiefer bis zur Unterstützung bei 5,50 USD keinesfalls auszuschließen.Die Bullen gewannen zuletzt wieder an Fahrt und doch kommt es nunmehr darauf an, das Level von 8,29 USD nachhaltig zu überwinden. Kurzfristige Verluste sollten hierbei nicht störend wirken, denn insbesondere bei einem Wiedererstarken über 9,50 USD hinaus würde sich deutlicheres Potenzial bis 12,00 bzw. 13,00 USD je Anteilsschein eröffnen.Sollten die Bären doch wieder das Ruder herumreißen wollen, so dürfte sich dies bei einem Rückgang unter 7,20 USD manifestieren können. Zunächst wären erneute Verluste bis 6,60 USD einzuplanen, bevor darunter die noch ausstehende Unterstützung bei 5,50 USD einen Test erfahren sollte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.