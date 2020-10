Egon von Greyerz Interview: 100.000 Tonnen Gold, eine neue Fake-Währung und weitere Zuschauerfragen

(Deutsche Untertitel sind im YouTube-Player verfügbar.)

1:00 Der Wahnsinn in der Welt geht weiter und wird schlimmer

1:55 Korrektur und Manipulation beim Gold halten an, Minen sehen gut aus!

2:45 Sind China und Rußland klüger als der Westen?

3:30 Kein echter US Haushaltsüberschuß seit 1930!

4:30 20-25.000 t Gold in China?

5:00 Golden Jackass spricht von 100.000 t Gold in Rußland und China

6:00 Die Macht geht dorthin, wo das Gold ist

6:45 Chinas BIP x175 seit 1970

7:25 Goldablieferung durch Privatleute zur Etablierung einer neuen Währung?

8:10 Digitalwährungen - ein neuer Fiat-Betrug

9:10 Eine Gold-Verstaatlichung ist unwahrscheinlich

10:00 Digitalwährungen bedeuten totale Kontrolle ohne Papiergeld

10:35 Tauschen Sie Edelmetalle nicht in Inflations-Digitalgeld

12:20 Wie kann man sich vor der Rentenkatastrophe schützen?

12:50 Alle Vermögenswerte der Rentenfonds werden fallen

14:30 Wer es kann, sollte im Pensionsfonds umschichten oder Geld abziehen und Edelmetalle kaufen

15:30 Eigene Ersparnisse in Edelmetallen sind die Rentenversicherung

16:00 Welche Immobilien werden im Preis verfallen? Real oder nominal?

17:00 Gold wird real stark an Wert gewinnen

17:35 Eine eigengenutzte Immobilie ist kein Investment

18:50 Gibt es eine Verbindung zwischen C19 und dem Zustand der Finanzen?

20:00 C19 ist eine Katastrophe für eine überschuldete Wirtschaft

21:30 C19 wird als Ausrede für allerlei Maßnahmen mißbraucht

Egon von Greyerz von Matterhorn Asset Management AG beantwortet Zuschauerfragen.Gold korrigiert weiter, doch die Minenaktien senden positive Signale. China und Rußland kaufen viel Gold und ihre Macht wächst. Haben Sie gar je 100.000 Tonnen Gold? Ein gut vernetzter Autor behauptet das. Digitalwährungen werden immer öfter erwähnt, aber was sind sie wirklich? Nur neues Fiat-Geld unter totaler Kontrolle. Was passiert mit den Pensionen? Rechnen Sie mit dem schlimmsten und sorgen Sie selber vor! Meiden Sie Kredite auf Immobilien, besonders dann, wenn sie der Anlage dienen. C19 ist eine Entschuldigung für schrankenloses Gelddrucken und beschleunigt den Niedergang der Wirtschaft. Das Endgame ist unvermeidbar und kommt jetzt noch schneller.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.