Silber: Bewährtes und Wahres

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 15. Oktober 2020

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 15. Oktober 2020

Dieser Satz beschreibt etwas, das sich bereits als wirksam oder zuverlässig erwiesen hat. Ein Prinzip der klassischen technischen Analyse im Handel. Dennoch entzieht er sich uns. Warum nicht einfach die gutaussehenden Trades nehmen? Warum nicht einfach die Trauben von den Reben nehmen? Die Notwendigkeit, uns selbst zu pushen, liegt in unserer DNA. Es ist eine tief verwurzelte DNA, denn sie ist es, die es uns ermöglicht, uns in der Geschichte des Lebens weiterzuentwickeln. Sie ist es zum Teil aber auch, die uns dazu bringt, jeden Trade in Frage zu stellen. Bewährtes und Wahres.Als Trade können Sie Ihre Trades nicht von Hand auswählen. Wenn Sie diesen vierten Trade nach drei verlorenen in Folge in Frage stellen und ihn überspringen, verzerren Sie ihr Handelssystem. Das könnte aber genau der Trade mit der hohen Erwartungshaltung sein, der mit Ihren vorherigen drei kleinen Verlustgeschäften gleichgezogen hätte und Sie wieder ins Grüne gebracht hätte.Wenn Sie zu Ihrem Lieblingsfrühstücksort gehen, wo Sie immer den gleichen Artikel bestellen, den Sie lieben, fragen Sie sich das nicht: "Vielleicht vermasseln sie es heute, vielleicht sollte ich etwas anderes bestellen." Dort glaubt man an Bewährtes und Wahres.Kurz gesagt, Sie brauchen Ihren Brot- und Buttertrade. Sie dürfen diese nicht in Frage stellen und müssen diesen einwandfrei ausführen. Im Fall von Silber bricht der Preis die horizontale Trendlinie als auch die direktionale Trendlinie ohne Mühe.Betrachtet man nur das obige Tagesdiagramm allein in diesem Jahr, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit überwältigend. Diese solide Wahrscheinlichkeits-Einstiegsmethode ist eine großartige Möglichkeit, die Chancen für die wöchentlichen Zeitrahmen-Marktspiele zu erhöhen.