IWF: "Kein Zweifel" an US-Stimuluspaket

Kristalina Georgieva, Managing Director beim Internationalen Währungsfonds (IWF), erklärte CNBC am Donnerstag, dass "kein Zweifel" bestehen würde, dass die USA ein neues Stimuluspaket verabschieden werden, das dabei helfen wird, die aktuelle Unsicherheit in der Weltwirtschaft zu reduzieren.Sie meinte, dass der Effekt eines Stimuluspakets ein notwendiger, positiver Faktor ist, wann immer es angewandt wird. Hätte man es früher implementiert, erklärte sie, hätte es "die Gewissheit verstärkt, und Gewissheit ist etwas, das wir in dieser Krise brauchen."Georgieva ist der Ansicht, dass die Geldpolitik der US-amerikanischen Federal Reserve, in Kombination mit der Fiskalpolitik der Regierung, die "beiden Hebel" gewesen seien, um die US-Wirtschaft zu verwalten und dass es "das Beste ist, wenn wir sie in Kombination miteinander verwenden.""Wir müssen erkennen, dass dies in der ersten Handlungsrunde sehr effektiv angewandt wurde und dass es natürlich sehr wünschenswert ist, den fiskalpolitischen Hebel zu betätigen", meinte sie.© Redaktion GoldSeiten.de