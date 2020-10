TDS: Goldpreis auf Rekordhoch nach Etablierung neuer Regierung

Das signifikanteste Risiko diesen Herbst seien die Wahlen, die zu Selloffs aller Assets, einschließlich Gold führen könnten. Doch sobald eine neue Regierung etabliert würde, soll eine anhaltende Goldrally auf neue Rekordhochs erfolgen, so TD Securities laut Kitco News "Ungeachtet des Vorwahlchaos sollten wir uns daran erinnern, dass diese Instabilität wahrscheinlich nicht nach Etablierung einer neuen Regierung und neuer Policen bestehen bleiben wird", so Rohstoffstrategen bei TDS. Der Goldpreis soll nächstes Jahr auf etwa 2.100 Dollar steigen, so ein Bericht des Unternehmens."Silber entwickelt sich gut, wenn das Umfeld günstig für Gold ist. Es ist historisch doppelt so volatil wie Gold. Und bei einem aktuellen Gold-Silber-Verhältnis von etwa 78 ist das graue Edelmetall sehr billig", schrieben die Strategen außerdem. "Ausgaben für grüne Energie, Dekarbonisierung und Elektrifizierung sollten Silber helfen, da es in Solarkollektoren und praktisch allen elektronischen Schaltkreisen verwendet wird. Und angesichts des eingeschränkten Angebots sollte es Druck auf existierendes Angebot geben, was Silber im nächsten wieder auf 30 Dollar je Unze bringen sollte."© Redaktion GoldSeiten.de