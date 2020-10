Öl-Brent bleibt gefangen

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Konkret gefangen im Bereich von 40,00 bis rund 46,00 USD je Barrel. Zuletzt versuchte sich das schwarze Gold zwar an einem Ausbruch über eben 46,00 USD - jedoch das nahezu punktuelle Scheitern im Chart ersichtlich ist. Der Vormonat September endete dementsprechend schwach und auch im Oktober sackten die Notierungen zwischenzeitlich auf neue Reaktionstiefs zurück. Momentan versucht sich das Öl der Sorte Brent an einer Rückkehr über die Unterstützung bei 42,21 USD und könnte durchaus nochmals eine Attacke bis 46,00 USD starten. Erst darüber würden sich allerdings weitere Hoffnungen der Bullen erschließen, sodass Niveaus in Richtung 50,00 bzw. 55,00 USD denkbar werden könnten.Unterhalb 45,00 USD bleibt jedoch die Gefahr einer Korrekturfortsetzung bestehen, sodass bei Notierungen unter 38,70 USD man vielmehr mit einem weiteren Abwärtslauf bis zur Unterstützung bei 33,51 USD rechnen sollte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.