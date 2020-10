StagFla - Hygiene wird kritischer, ein fünfsechstel Stimuluspaket und eine ignorierte Heilung

Die Ärzte des US-Präsidenten, so Medienberichte, hätten ihm Ansteckungsfreiheit bescheinigt. Er selber sagt, das sei der Durchbruch der Schnellheilung aber die Euphorie bleibt bislang aus, seltsamerweise.Der US-Senat dürfte die sehr konservative Höchstrichterkandidatin von Präsident Trump noch vor der Wahl bestätigen, wodurch eine satte rechte Mehrheit im Gremium des obersten Gerichtshofes gefestigt wäre.Derweil gab Trump bei der Höhe des nächsten fiskalen (also über den Staatshaushalt mit weiterer Verschuldung laufenden) Rettungspaketes zahlenmmäßig den Demokraten nach, er will nun auch, wie Abgeordnetenhausvorsitzende Pelosi, das "große Paket". Beschlossen ist es aber nicht, der (noch?) republikanische Senat hat noch Detaildifferenzen mit dem demokratischen Abgeordnetenhaus.Die Märkte preisen aber schon hoffnungsvoll nun die große Staatsgeldspritze ein, weil den Nachrichten nach es ja egal wäre, wer gewinnt, weil beide Seiten ohnehin das "große Paket" wollen.Die US-Jobzahlen werden derweil schlechter, die Konsumzahlen bleiben hoch und die Kapazitätsauslastung nimmt deutlich ab. Die Preisteuerungsraten sind noch da, aber wieder von 0,6%, danach 0,4% jetzt auf 0,2% gesunken. Sie ist nicht ausgebrochen, die "Inflation" Wie auch bei einer schrumpfenden verfügbaren Weltgeldmenge!Märkte entsprechend optimistisch- stagnativ:Bei den Metallen nirgendwohin, hier GoldHier SilberHier PalladiumUnd hier PlatinBei den Aktien leichte nachhaltige AnstiegeWie beim BitCoin ebensoCross Currents (sich kreuzende Ströme) nennt man das auf Amerikanisch. Und die Nachrichtenlage ist ja auch zwiespältig.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.