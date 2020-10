Kitco-Umfrage: Interesse an Gold geht verloren, Stimmung bleibt jedoch bullisch

Der Goldmarkt verzeichnet weiterhin eine stark bullische Stimmung, doch Behutsamkeit nimmt zu, während Kleinanleger das Interesse am gelben Edelmetall verlieren, das in einer Handelsspanne gehandelt wird und auf einen Katalysator wartet, so Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Diesmal nahmen 16 Marktanalysten an der Umfrage teil. Davon waren 10 (63%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Zwei Analysten (13%) erwarten einen niedrigeren Goldpreis, während vier (25%) Experten Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.Außerdem gaben auch 1.076 Kleinanleger teil. Davon waren 616 (57%) Befragte der Meinung, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 225 (21%) blieben bearisch, während 235 (22%) eine neutrale Haltung einnahmen.© Redaktion GoldSeiten.de