BofA - Investoren schmeißen praktisch überall Geld hin

In den letzten Wochen zogen weltweite Investoren fast 26 Milliarden Dollar aus Bargeldfonds zurück und ließen 17,6 Milliarden Dollar in Anleihen, weitere 8,6 Milliarden in Aktienmärkte und weiteres Geld in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere fließen, berichtet Reuters "Der kürzliche, bullische Konsens spiegelt die Liquiditätsabhängigkeit, die neue "Buy-the-Rip"- und nicht "Buy-the-Dip"-Mentalität anstatt zukünftiger, politischer Maßnahmen wider", so die Bank of America in Recherchen. Analysten der BofA, unter Verwendung von Daten von Unternehmen die Finanzflüsse verfolgen, erklärten, dass in den letzten vier Wochen 24 Milliarden Dollar in Aktienfonds flossen.Investoren zogen 237 Milliarden Dollar aus Geldmarktfonds zurück, so die Investmentbank, was wiederum die 4,4 Billionen Dollar hervorheben würde, die noch immer in Bargeld gehalten werden. Investoren würden praktisch überall Geld hinschmeißen und pumpten so auch 1,2 Milliarden Dollar in Goldfonds. Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere verzeichneten Zuflüsse von 1,8 Milliarden Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de