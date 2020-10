Indische Goldimporte brechen um mehr als die Hälfte ein

Die indischen Goldimporte wurden im bisherigen Finanzjahr um mehr als die Hälfte reduziert, so berichtet Deccan Herald . Dies sei der Pandemie zuzuschreiben, die eingehende Lieferungen erschwert hätte. Außerdem besteht die Sorge, dass die Exporte von Edelsteinen und Schmuck in diesem Finanzjahr um etwa 25% einbrechen werden.Daten des indischen Handelsministeriums zeigen, dass die Goldimporte von April bis September um 57% auf 6,8 Milliarden Dollar zurückgegangen sind. Im letzten Jahr beliefen sich die Goldimporte in diesem Zeitraum auf 15,8 Milliarden Dollar. Ähnlich gingen die Silberimporte im selben Zeitraum 2020 um 63,4% auf 733,57 Millionen Dollar zurück.Die Exporte von Schmuck und Edelsteinen sanken von April bis September 2020 um 55% auf 8,7 Milliarden Dollar. "Wir erwarten, dass die Exporte 2020 bis 2021 einen Rückgang um 20% bis 25% im Vergleich zum letzten Jahre verzeichnen werden. Da sich die Nachfrage allmählich erholt, sollten wir nächstes Jahr Niveaus von 2019-2020 verzeichnen. Das Wachstum wird vielleicht erst 2021-2022 zurückkehren", meinte Vorsitzender des Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) Colin Shah.© Redaktion GoldSeiten.de