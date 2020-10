Resolute Mining Ltd.: CEO Welborn tritt zurück

Die Woche beginnt mit einem überraschenden Rücktritt von John Welborn, dem CEO von Resolute Mining Rund fünf Jahre leitete Welborn den Goldproduzenten und es war ein Auf und Ab mit vielen guten Entscheidungen, aber auch vielen Herausforderungen für den CEO. Der CFO wird nun die Rolle vorläufig übernehmen, bis man einen neuen geeigneten CEO gefunden hat.Üblich ist es, dass der scheidende CEO ein paar Worte an seine Aktionäre richtet, doch diese fehlten in der heutigen Pressemeldung. Chairman Botha dankte Welborn und merkte an, dass es nun an der Zeit sei, einen neuen CEO zu gewinnen, der das Unternehmen vorwärtsbringt.Da Welborn keine "letzten Worte" in der Pressemeldung verlauten ließ, gehe ich einmal davon aus, dass diese "Trennung" nicht ganz im Guten verlaufen ist.Meine Quellen vermuten verschiedene strategische Denkweisen zwischen dem CEO und dem Board. Auch die Underperformance der Aktie könnte ein Grund gewesen sein.Die Ära Welborn geht zu Ende bei Resolute, vermutlich nicht ganz freiwillig. Von außen ist es immer schwer etwas dazu zu sagen, doch ich vermute, dass das Board und die Aktionäre Druck gemacht und diesen Stein ins Rollen gebracht haben.Welborn ist ein guter "Verkäufer" und aufgrund seines Auftretens eine interessante Persönlichkeit. Doch es zählt auch die Performance und da hatte er jüngst Probleme, diese abzuliefern.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.