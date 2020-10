Platin verbleibt weiter in der Range

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Industrie- und Edelmetall Platin versuchte sich zum Sommer nochmals an einem Lauf in Richtung des magischen Levels von 1.000 USD je Unze. Wenige US-Dollar darüber endete allerdings dieser Ausflug im August mit einem Hochpunkt bei 1.008 USD.Seither befindet sich Platin wieder im Rückwärtsgang und ein abermaliger Test der Unterstützungszone bei rund 880 USD erscheint in Kürze möglich. Nachdem dort angelangt, wiederum verstärkte Nachfrage den Preis erneuten Auftrieb bis zur Widerstandszone von 1.000 bis 1.020 USD bescheren könnte.Die Aufgabe der Unterstützung bei 880 USD wäre hingegen für den weiteren Verlauf definitiv kritisch zu beurteilen. Relativ zügige Verluste bis 800 USD wären dabei möglich, bevor darunter Anschlussverluste bis mindestens 700,00 USD ihren Einzug finden könnten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.