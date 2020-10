David Tasker: Geld fließt in westaustralische Goldbranche

In einem Gespräch mit Investing News erklärt David Tasker, Managing Director bei Chapter One Advisors, dass die Aktien einiger kleiner und mittelgroßer Unternehmen Kapitalzuflüsse verzeichnen würden und Fortschritte machen. "Ein Großteil wird durch massive Zuflüsse von neuen Investoren an den Markt verursacht, während verschiedene Stimuluspakete von der australischen Regierung implementiert werden."Die Stimuluspakete hätten Geld direkt in die Hände von Leuten zu einer Zeit gelegt, in der sie nicht viel zu tun haben - demnach betraten in den letzten Monaten recht viele neue Investoren den Markt. Das Geld scheint unter anderem in die Rohstoffbranche zu fließen, wie Tasker erklärte.Vor allem Gold in Westaustralien solle an Fahrt gewinnen. "Wir erkennen eine Menge Interesse an westaustralischen Goldprojekten, weil der Goldpreis in AUD gegenüber USD offensichtlich sehr hoch ist, sehr profitabel für australische Produzenten."© Redaktion GoldSeiten.de