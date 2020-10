Schwacher Dollar stützt Gold

Der Goldpreis stieg am Montag, wobei in den USA Bemühungen unternommen wurden, eine neue Runde fiskalpolitischer Stimuli vor den US-Wahlen anzuwenden, so Experten laut MarketWatch . Ein schwächerer Dollar hätte ebenfalls als Unterstützung für Bullion fungiert. Dessen Schwäche kann das Interesse von Käufern wecken, die Währungen verwenden, die im Vergleich zum Dollar relativ schwach sind.Mit neuer Hoffnung auf US-Stimuli, positiven Impfstoff-Neuigkeiten aus dem UK sowie der Dollarschwäche verlaufe der "Weg des geringsten Widerstandes an den Gold- und Silbermärkten nach oben", erklärten Analysten bei Zaner Metals. "Des Weiteren sollten Gold und Silber Unterstützung aus vorteilhaften, chinesischen Wirtschaftsnachrichten gewinnen, die besser als erwartete Einzelhandelszahlen sowie ein allgemeines Wachstumsniveau proportional zu Niveaus vor COVID-19 zeigen", meinten sie.Zusätzliche Rettungspakete werden als bullisch für Gold angesehen, weil es als eine Absicherung gegen Regierungen dient, Ausgaben zu erhöhen und Zinsen zu senken, um die Pandemie zu bekämpfen.© Redaktion GoldSeiten.de