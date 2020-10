Skousen: Kein weiterer Black Monday?

Der 19. Oktober 1987 war ein Tag der Schmach für Aktienmarkttrader. Am "Black Monday" brachen Märkte auf der ganzen Welt ein, wobei die US-Märkte am Handelstag um mehr als 20% zusammenbrachen. Mark Skousen, Chef-Redakteur bei Forecasts & Strategies, prognostizierte die Marktkorrektur, berichtet Kitco News . Die heutigen Märkte seien deutlich resistenter gegenüber Crashs, so Skousen, was zwei Faktoren zu verdanken sei: Die Einführung von Sicherheitsmechanismen und mehr Regierungseingreifen."Dies sind die zwei Faktoren, die gegen einen weiteren Crash im Stil von 1987 sprechen. Und ja, computerisiertes Trading ist jetzt noch schlimmer geworden, mehr als 90% der Trades werden durch Computer generiert. Doch sie können auch durch Regierungsintervention computergeneriert werden. Und wenn die Regierung im März dieses Jahres Finanzassets im Wert von 1 Billionen Dollar erwarb, dann reicht dies aus, um die Dinge auf den Kopf zu stellen. Und das ist der Grund, warum wir diese V-förmige Erholung am Aktienmarkt haben", meinte er."Ebenfalls gibt es diese Circuit Breaker an den Märkten, die Investoren tendenziell beruhigen und davon abhalten, überzureagieren und zu emotional zu werden. Schlüsselfaktor 1987 war ein psychologischer Zusammenbruch in Kombination mit dem computergenerierten Verkäufen." Skousen bleibt bullisch, jedoch vorsichtig, während wir uns auf die Wahlen zubewegen. Er erklärte außerdem, dass ein Gewinn Bidens den Finanzmärkten schaden könnte.© Redaktion GoldSeiten.de