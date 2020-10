Das Wright'sche Gesetz, Elektrofahrzeuge & unsinniges Inflationsziel

[Dies ist ein Auszug aus einem Artikel, der ursprünglich auf www.tsi-blog.com veröffentlicht wurde.]Das Mooresche Gesetz, das auf einem Kommentar des Mitbegründers von Intel, Gordon Moore, aus den 1960er Jahren basiert, besagt, dass sich die Anzahl an Transistoren auf einem Chip alle zwei Jahre verdoppelt. Tatsächlich bedeutet dies, dass sich die Effizienz der Computerbranche alle zwei Jahre verdoppelt. Das Mooresche Gesetz funktionierte in der Computerbranche einige Jahrzehnte lang gut, doch dies war vielmehr einigen Umstände zuzuschreiben, die in dieser speziellen Branche eine Zeit lang existiert haben und nicht der allgemeinen Anwendbarkeit des "Gesetzes." Das "Gesetz" funktioniert in der Computerbranche nun nicht länger und kann auf Technologie im Allgemeinen nicht mehr auf nützliche Art und Weise angewandt werden. Das Wright'sche Gesetz ist hingegen nützlicher, wenn es um die Erklärung und Prognose von Auswirkungen der durch Technologie angetriebenen Effizienzverbesserungen geht. Das Wright'sche Gesetz ist etwa 30 Jahre älter als das Mooresche Gesetz (es wurde von Theodore Wright im Jahr 1936 postuliert) und besagt, dass die Kosten für jede kumulative Verdoppelung der produzierten Einheiten um einen konstanten Prozentsatz fallen.Grund dafür, warum das Wright'sche Gesetz besser fungiert als das Mooresche Gesetz (das Wright'sche Gesetz kann auf alle Branchen angewandt werden und war in der Computerbranche akkurater als das Mooresche Gesetz), ist, dass es sich auf Kosten als eine Funktion der produzierten Einheiten fokussiert und nicht die Zeit. Sobald eine Branche lange genug existiert hat, um die Beziehung zwischen einer Erhöhung der produzierten Einheiten und der Reduktion der Produktionskosten zu bestimmen, können akkurate Prognosen bezüglich dessen angestellt werden, was in den nächsten Jahren oder sogar Jahrzehnten wahrscheinlich passieren wird. Die einzige Einschränkung ist die Tatsache, dass eine bestimmte Zeitspanne benötigt wird, um eine prozentuale Reduktion der Kosten zu etablieren, die mit einer bestimmten Erhöhung der Produktionsrate einhergeht.Es sollte möglich sein, das Wright'sche Gesetz auf jede wachsende Branche anzuwenden. Es sollte beispielsweise in den nächsten Jahren auf die Elektrofahrzeugbranche angewandt werden, während es in der Verbrennungskraftmaschinenbranche (ICE-Branche) nicht länger gilt. Es wird wahrscheinlich nicht nicht mehr für diese Branche gelten, weil die Produktion derartiger Fahrzeuge auf langfristiger Basis ihre Spitze erreicht zu haben scheint. Als Beweis führen wir den folgenden Chart von Leichtfahrzeugverkäufen in den USA seit Mitte der 1970er Jahre an. Dieser Chart zeigt den 9-monatigen, gleitenden Durchschnitt der annualisierten Leichtfahrzeugverkäufe in den USA, der 2005 eine Spitze bildete und heute niedriger ist als Mitte der 1980er Jahre.Die gesamten Leichtfahrzeugverkäufe erreichten an vielen Orten in der Welt Spitzen, doch die Verkäufe von Elektrofahrzeugen verzeichnen exponentielles Wachstum. Dies deutet an, dass Fahrzeugteile, die charakteristisch für Elektrofahrzeuge sind - größtenteils Batterien und Elektromotoren - in Zukunft immer billiger und billiger werden. Das wird die Wirtschaftlichkeit der Elektrofahrzeuge nicht nur rechnerisch, sondern gegenüber ICE-Fahrzeugen verbessern,Wenn man die Fahrzeugkosten bedenkt, also die Kosten des Kaufs plus die laufenden Betriebs- und Wartungskosten, dann sind Elektrofahrzeuge bereits ohne Subventionen der Regierung wettbewerbsfähig gegenüber ICE-Fahrzeugen. Doch in den nächsten drei Jahren werden die wirtschaftlichen Vorteile eines Elektrofahrzeuges es für die meisten Neuwagenkäufer in Industrieländern unwiderstehlich machen. Und das wird mit oder ohne Regierungsanreize zum Kauf von Elektrofahrzeugen der Fall sein. Nämlich aufgrund des Wright'schen Gesetzes.Eine Folge ist, dass aktuelle Auto- und LKW-Produzenten, die nicht herausfinden können, wie man Elektrofahrzeuge herstellt, die Verbraucher kaufen möchten, verschwinden werden. Eine weitere Folge wird eine starke Zunahme der Nachfrage nach Rohstoffen sein, die in die Herstellung der Fahrzeugteile fließen, die charakteristisch für Elektrofahrzeuge sind. Die Rohstoffe, die mir in den Sinn kommen, sind seltene Erden wie Neodym und Praseodym (NdPr), die in Elektromotoren verbaut werden sowie Lithium, Nickel und Mangan, die in Batterien verwendet werden.Beachten Sie jedoch, dass die Größe des Elektrofahrzeugmarktes durch einen allgemeinen Leichtfahrzeugmarkt eingeschränkt ist, der in 15 Jahren wahrscheinlich kleiner als jetzt sein wird. Grund dafür ist die Kombination aus selbstfahrenden Autos und Car Sharing, die das Zeitalter des persönlichen Fahrzeugbesitzes zum Ende bringen werden.Das Wright'sche Gesetz bringt natürlich große Vorteilen für den durchschnittlichen Laien mit sich, doch Zentralbanker denken, dass sie es bekämpfen müssen. Auch wenn Preise über die Zeit hinweg natürlich aufgrund wirtschaftlichen Fortschritts fallen, so glauben Zentralbanker, dass die Preise steigen und nicht fallen sollten. Demnach versuchen sie absichtlich, die Effizienzverbesserungen zu kontern, die die Menschen an den Märkten konstant versuchen, zu erschaffen. Dies tun sie, indem neues Geld in die Wirtschaft gepumpt wird oder indem Geschäftsbanken dazu ermutigt werden, neues Geld in Form von Krediten zu erschaffen.Allgemein sind schnell wachsende Branchen, die sich auf technologischen Fortschritt fokussieren, noch immer in der Lage, die Preise im Angesicht der preisverzerrenden Bemühungen der Zentralbank zu reduzieren. Dies führt dazu, dass die Preiszunahmen in Branchen konzentriert sind, in denen es aufgrund Regierungsregulierungen oder der Natur der Branche weniger Raum für die Technologie gibt, die Preise nach unten zu treiben. Beispielsweise war Amazon in der Lage, die Preise angesichts der "inflationären" Bemühungen der Fed nach unten zu treiben, doch die meisten konventionellen Konkurrenten nicht. Andere Beispiele sind Bildungs- und Gesundheitsbranche, in denen Regulierungen und direkter Staatsbesitz im Weg sind.Es ist schwer, die Dummheit einer Zentralbankstrategie zu übertreiben, die dazu designt wurde, die Wirtschaft weniger effizient zu machen. Aktuell besteht die absurde Situation, in der der technologische Fortschritt schneller eintritt, je mehr Zentralbanken tun, um "Inflation" zu erschaffen und somit die Vorteile dieses Fortschritts wettmachen. Dies tun sie nicht, weil sie bösartig sind, sondern weil sie in einem ideologischen Gefüge festsitzen, das sie davon abhält, zu verstehen, wie die Welt funktioniert.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 19. Oktober 2020 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.