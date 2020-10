Lagarde: Hilfsmittel an geschädigte Wirtschaften ohne Verzögerung

Europa muss seine Hilfsmittel in Höhe von 750 Milliarden Euro rasch an die von der Pandemie getroffenen Wirtschaften senden und über die Etablierung eines permanenten, fiskalpolitischen Werkzeuges für den Block nachdenken, so Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, laut Reuters "Das Ziel der Kommission ist es, diese Mittel Anfang 2021 verteilen zu können, und dieser Zeitplan muss eingehalten werden", so Lagarde. "Wir brauchen außerdem rapiden Fortschritt auf politischer Seite, vor allem bei der Übernahme von Maßnahmen durch nationale Parlamente." Sie fügte außerdem hinzu, dass man die Finanzmittel gezielt verteilen solle, da sie andernfalls im "Verwaltungslabyrinth" verschwinden könnten.Die europäischen Staatsoberhäupter, so meinte sie, sollten darüber nachdenken, den Erholungsfonds permanent zu machen - ein Tabu in einigen konservativeren Ländern - und diskutieren, ein permanentes Budget für die Eurozone zu etablieren. "Wir halten es für essentiell, dass die fiskalpolitischen Sicherheitsnetze, die Regierungen während dieser Krise bereitstellten, nicht zu früh zurückgezogen werden", erklärte Lagarde.© Redaktion GoldSeiten.de