Aberdeen Standard: Goldpreis wartet auf nächstes Stimuluspaket

Dem Goldpreis bei etwa 1.900 Dollar fehlt es an Richtung, weil die Politiker nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, um ein weiteres, umfassendes Rettungspaket zu verabschieden, berichtet Kitco News . Doch ein Marktanalyst meint, dass die Investoren über die aktuellen Störgeräusche hinausblicken müssen.Steve Dunn von Aberdeen Standard Investments erklärte in einem Telefoninterview, dass Investoren kein deutliches Hilfspaket vor den US-Wahlen am 3. November erwarten sollten. Doch er fügte an, dass ein umfassende Paket letztlich kommen wird und gut für Gold wäre. "Vielleicht ist die Situation besser als im März oder April, doch man hört kontinuierlich von diesem bleibenden Schmerz", erklärte er. "Von diesem Standpunkt betrachtet, ist die Wirtschaft sehr zerbrechlich. Wenn es zum kleinsten Schluckauf kommt, dann könnte sich die Erholung rasch in die andere Richtung bewegen."Dunn meint, dass das Edelmetall weiterhin gut unterstützt bleibt und es nicht sonderlich viel bräuchte, um den Preis bis Ende des Jahres zurück über 2.000 Dollar je Unze zu befördern. Sein Unternehmen erwarte, dass der Preis die 2.300 Dollar je Unze übersteigen könne.© Redaktion GoldSeiten.de