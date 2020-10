Interview: Dimitri Speck - Finanzcrash, Edelmetalle und saisonale Muster

1:10 Die aktuelle Lage, Überschuldung der Welt mit 250% des Welt-BIP

2:30 Null-Zinsen fördern Verschwendung und mehr Schulden

4:30 Notmaßnahmen stützen das Kartenhaus und Zombi-Unternehmen

5:10 Gold hat Aktien seit 2001 übertroffen

7:30 Deutlich höhere Goldpreise sind sehr realistisch, über 10.000 US-Dollar

8:30 Zentralbanken drückten Gold ab 1993, dann mehr Privatbanken

10:00 Aktuell ist die Goldpreisdrückung unwahrscheinlich

13:00 In der Hausse übertrifft Silber das Gold deutlich, bei höherer Volatilität

14:30 Saisonale Analysen optimieren die Anlageergebnisse

15:20 Gold steigt von Juni bis Oktober und um die Jahreswende

16:20 Silber steigt im Januar, Februar sehr stark und erreicht damit die Jahres-Performance

18:10 Saisonale Trades mit Papier zur Erhöhung der Wertentwicklung

19:20 Kaufen Sie Gold nicht am Freitag!

21:10 Neulinge kaufen besser Standard-Unzen mit geringem Aufgeld

23:20 Aktien, Immobilien, Anleihen werden insgesamt gegen Gold und Silber abwerten

Die ganze Welt ist überschuldet und läuft auf die Finanz-Kernschmelze zu. Dimitri Speck erwartet einen Goldpreis von 10.000 US$ oder mehr und prozentual noch höhere Gewinne beim Silber in einer starken Inflationsperiode. Nachdem die Zentralbanken in den 1990er Jahren Gold gedrückt haben, sind sie jetzt per Saldo Käufer.Saisonale Handelsmuster können helfen, die Anlageergebnisse deutlich zu verbessern, bei Edelmetallen und anderen Anlagen. Neulinge sollten Standard-Münzen kaufen und auf geringe Aufgelder achten. Die kommenden Jahre werden aller Voraussicht nach große reale Verluste für viele Vermögenswerte gegenüber Edelmetallen bringen. Sorgen Sie vor.© Redaktion GoldSeiten.de